El ‘vómito’ sobre ETA de la cantante Leire Martínez, ex de La Oreja de Van Gogh

De vomitar.

Leire Martínez ha hecho su entrada en el mundo musical en solitario con una declaración que ha levantado una gran polvareda.

Apenas unas horas después de presentar Historias de aquella niña, su primer trabajo como artista independiente, la cantante navarra ofreció una entrevista a la Cadena SER, donde se pasó a las víctimas por la entrepierna, estuvo a paso de justificar el asesinato terrorista y criticó, sin tapujos, a quienes recuerdan los crímenes y las atrocidades de ETA.

Muy en la línea del PSOE, PNV, Bildu y otros de la ‘banda‘.

Habló en concreto de lo que etiquetó como ‘manipulación del miedo y el terrorismo de ETA por parte de algunos partidos políticos’.

Las afirmaciones de Martínez fueron claras y rotundas. Al ser cuestionada sobre cómo percibe la instrumentalización del terrorismo en el Congreso y el Senado, respondió: «Lo que más me aterra es saber que todo es producto de una estrategia política: genera ruido que ni siquiera es real».

La artista amplió su crítica al afirmar que los políticos que emplean esta táctica «son conscientes de que ese miedo no es real, pero les da igual». Para Martínez, el verdadero riesgo radica en «la estrategia, la desinformación para ensuciar y volver loca a la gente», haciendo una analogía con el fenómeno del «trumpismo».

En sus declaraciones, la exintegrante de La Oreja de Van Gogh también subrayó la necesidad de «no olvidar nuestra memoria histórica», señalando que «la historia nos lo ha demostrado: no podemos dejar atrás esas cosas porque es lo que estamos viviendo ahora». Sin embargo, su crítica no se limitó a la derecha política.

Martínez también cuestionó las actitudes de la izquierda, describiendo el panorama político actual como un «patio de colegio» donde impera el «y tú más» y donde se intenta «silenciar al contrario con algo aún más miserable».

Un panorama político inquietante

La cantante manifestó su inquietud por lo que considera una sociedad adormecida ante estas dinámicas políticas. «Veo que las personas están anestesiadas. Y eso me aterra. Permitimos que esto esté sucediendo», declaró con evidente carga emocional. Estas palabras contrastan con la imagen de una artista que, durante diecisiete años, mantuvo un perfil más bajo dentro de La Oreja de Van Gogh, centrada principalmente en su música.

Es interesante notar que Martínez ha dejado claro en diversas ocasiones que nunca ha sido alguien que necesite «focos y luces». Su concepto del éxito, según explicó, no está ligado al dinero o a la fama, sino a disfrutar lo que tiene. Sin embargo, su separación del grupo tras casi dos décadas le ha colocado en una posición mucho más visible frente a los medios, obligándola a pronunciarse sobre temas que antes podía mantener en un segundo plano.

Las tensiones tras La Oreja de Van Gogh

La salida de Leire Martínez de La Oreja de Van Gogh fue repentina y desató tensiones dentro del grupo. Aunque la artista ha afirmado haber superado esa etapa y mirar hacia adelante con ilusión, las relaciones con sus excompañeros siguen siendo frías. Martínez ha confirmado que no mantiene contacto regular con quienes fueron sus compañeros, salvo un mensaje por el fallecimiento del padre de uno de ellos; justificando esta distancia al afirmar que «somos humanos y hay cosas que están por encima».

Las constantes comparaciones con Amaia Montero, vocalista original del grupo, también han marcado esta transición. Martínez ha tenido que desmentir públicamente rumores sobre una posible colaboración con su predecesora, aclarando: «esa en concreto es falsa. A mí nunca se me ha hecho una propuesta». Estos roces evidencian que la separación dejó cicatrices aún visibles dentro del grupo musical más exitoso en España durante este siglo.

Un álbum personal y transformador

Historias de aquella niña simboliza mucho más que un simple álbum debut. Este trabajo, compuesto por doce canciones, busca permitir a Martínez «abrazar a su yo infantil». Uno de los temas más destacados es Cabeza de ratón, donde refleja metafóricamente su cambio dentro del sector musical: pasando de ser «cola de león» en el grupo más popular en España a convertirse en «cabeza de ratón» en su carrera individual.

A pesar de esta aparente vulnerabilidad, Martínez ha cosechado reconocimientos significativos. Su sencillo Mi nombre logró obtener el título de Disco de Oro, un logro que ella misma describió como «muy complicado» alcanzar en esta etapa tan avanzada de su carrera. Además, ha colaborado con artistas como Edurne en el tema No se me da bien odiarte, mostrando así que su transición hacia la música en solitario cuenta con el respaldo de otros nombres relevantes del sector.

Una gira internacional y un renovado perfil mediático

Más allá de sus polémicas declaraciones sobre política, Martínez ha anunciado una gira internacional que abarcará ciudades como Bilbao, Barcelona, Madrid y Sevilla, además de múltiples paradas por países como Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, Guatemala, así como también Estados Unidos y México. Esta expansión geográfica contrasta notablemente con su anterior papel dentro de La Oreja de Van Gogh, donde compartía visibilidad con otros miembros del grupo.

Su papel como jurado en Operación Triunfo 2025 y su aparición en la serie Desaparecido han contribuido significativamente a elevar su perfil público. Así, Martínez ha pasado a ser una voz dentro del colectivo para convertirse ahora en una figura mediática con opiniones propias y un papel cada vez más relevante en el ámbito público español. Sus declaraciones sobre ETA y cuestiones políticas demuestran claramente que esta nueva etapa no solo es musical sino también ideológica y personal.