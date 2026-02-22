La teñida Yolanda Díaz, en el hotel más caro de La Coruña y de compras mientras los ‘rufianes’ intentan refundar su extrema izquierda

Yolanda Díaz ha optado por el lujo del NH Collection Finisterre, el hotel más exclusivo de La Coruña, para un fin de semana que combina ocio y compras, justo en un momento en que sus aliados en Sumar, como IU, Comuns y Más Madrid, intentan reactivar la extrema izquierda.

Esta ausencia ha generado comentarios en un periodo clave para el espacio político que ella dirige.

La periodista Ana Mellado revela en El Debate cómo Díaz, con su característico aspecto impecable, ha priorizado el descanso gallego sobre las reuniones internas.

Mientras tanto, en Madrid, los miembros más radicales de la izquierda buscan refundar su proyecto ante el desgaste electoral. Mellado pone de relieve el contraste: la líder disfrutando del paraíso hotelero frente a la urgencia política que enfrenta.

Un fin de semana dedicado al descanso absoluto

Díaz no solo se ha alojado en el emblemático hotel frente al puerto coruñés, un punto neurálgico de la alta sociedad gallega. El sábado asistió al concierto de Amaral en el Coliseum, un evento privado donde se mostró como una fan más, compartiendo historias en Instagram llenas de corazones blancos. La banda zaragozana, durante su gira Dolce Vita, hizo vibrar al público con clásicos como Sin ti no soy nada o Riazor, una referencia local que resonó entre los asistentes.

Pero su agenda no terminó ahí. Fuentes cercanas indican que también realizó compras por el centro histórico, dejando plantados a compañeros de Sumar e IU que esperaban su presencia en debates sobre el futuro de la coalición. Este desaire se produce justo cuando se lleva a cabo una refundación ideológica, con Comuns y Más Madrid presionando por un enfoque más radical ante sondeos poco favorables.

Recordemos su Nochevieja pasada en el mismo hotel: un menú que superaba los 300 euros por persona, con bogavante, solomillo de ternera y mousse de chocolate, acompañado por vinos premium. En esa ocasión lució un vestido rojo inspirado en Cannes y un moño perfectamente cuidado que evidenciaba gastos en peluquería y manicura. Incluso cambió de atuendo para la fiesta posterior, todo esto mientras su discurso laboral critica el despilfarro.

Sus gastos personales no pasan desapercibidos.

Además del hotel cinco estrellas, los cuidados para mantener su imagen –peluquería y manicura– contribuyen a un perfil claramente acomodado.

Su vivienda en Madrid, situada en una zona cotizada, contrasta notablemente con las políticas de vivienda asequible que promueve.

En La Coruña, los alquileres han aumentado un 75% en cinco años, alcanzando precios medios de 831 euros, lo que complica la vida a miles de ciudadanos.

Aspecto Detalle Contraste político Hotel NH Finisterre, 300€/menú Nochevieja Discurso anti-lujo Concierto Amaral en Coliseum, story en IG Ausencia en Sumar Compras Centro histórico Coruña Reuniones IU-Comuns Imagen Tinte, moño profesional Críticas a recortes

Antecedentes y la tensión dentro de Sumar

Díaz regresa siempre a Galicia para desconectar, como ocurrió durante esa Nochevieja tras su separación de Juan Andrés Meizoso, padre de su hija Carmela.

Su liderazgo dentro de Sumar parece tambalearse: mientras ella disfruta del placer gallego, sus socios intentan refundar la extrema izquierda ante el crecimiento del espectro político conservador.

En el Gobierno de Sánchez, las tensiones con ministros como Carlos Cuerpo, especialmente sobre temas laborales, marcan la pauta.

Sin embargo, en La Coruña prefiere centrarse en lo personal. ¿Qué consecuencias puede tener esto? Podría erosionar su base militante, que percibe incoherencia entre lujos y mensajes igualitarios. La alta sociedad coruñesa le brinda acogida, pero hay quienes ironizan: «Derecho a todo menos a la coherencia».

El alquiler ha escalado un 46% en España durante los últimos cinco años; sin embargo, La Coruña ha visto este aumento llegar al asombroso 75%, empujando a muchas familias hacia la periferia. Como ministra de Trabajo, Díaz enfrenta este problema mientras saborea menús exclusivos.

Curiosidades: el hotel ofrece brunch por valor de 79 euros tras las uvas y curiosamente, Amaral dedicó Riazor únicamente durante este concierto coruñés. Además, es notable que reutilizó aquel vestido rojo de Cannes por segunda vez; un reciclaje estiloso en plena campaña contra el despilfarro.

En el NH Finisterre, las zamburiñas saben mejor que las discusiones partidistas.