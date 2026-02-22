Sánchez toca fondo y comienza a escarbar: VOX está sólo a 5,5 puntos del PSOE

Hay quien dice que han tocado fondo los socialistas, pero la impresión es que siguen escarbando hacia abajo.

Pedro Sánchez y su PSOE se encuentran en un momento crítico según las encuestas.

El último barómetro de Target Point para El Debate, realizado entre el 13 y el 15 de febrero de 2026, coloca al partido en un preocupante 26,1% de intención de voto, lo que deja a VOX a solo 5,5 puntos.

Este descenso se produce en medio de una tormenta de escándalos, siendo la entrada en prisión de José Luis Ábalos el principal factor que ha minado la confianza en el Gobierno.

La situación es aún más alarmante para la izquierda, que ha perdido más de 308.000 votos desde enero. Sumar se desploma hasta el 6,7%, mientras que Podemos es el único partido que logra mantenerse firme y ganar algo de terreno en este caos progresista.

En contraste, la derecha está ganando fuerza rápidamente: PP y VOX juntos están cerca de alcanzar los 198 escaños, según las proyecciones, lo que pone en jaque la mayoría del Ejecutivo de Sánchez.

Alberto Núñez Feijóo ha aumentado su apoyo en cinco décimas durante el último mes hasta llegar al 30%, consolidando al PP con una estimación de entre 126 y 128 escaños.

Por su parte, Santiago Abascal ha crecido 1,1 puntos, colocando a Vox en un notable 19,2%, lo que le otorgaría entre 68 y 70 actas, un avance que refleja el descontento con la gestión del socialismo. Estos números crean un panorama incierto a tan solo dos años de las elecciones generales de 2027.

La izquierda, un río revuelto donde solo pesca Podemos

La fragmentación está afectando gravemente al bloque progresista. Comparando estos datos con los de enero:

Partido Enero 2026 (%) Febrero 2026 (%) Variación PSOE 26,1 26,1 (mínimo confirmado) Estancado en caída Sumar 8,0 6,7 -1,3 pts Podemos 3,2 4,3 (aprox. ganancia) +1,1 pts Bloque izquierda ~37,3 ~37,1 -308.000 votos

La formación liderada por Yolanda Díaz ve cómo su apoyo se desinfla tras sufrir tensiones internas y desgaste por parte del Gobierno. En cambio, Podemos ha sabido capitalizar el descontento con Sánchez, atrayendo a votantes más radicales. Este sondeo se basa en una muestra de 1.000 personas y cuenta con un margen de error del ±3,1%, confirmando que el PSOE ha perdido cerca de medio millón de votos en apenas dos meses.

El desplome del partido coincide con escándalos como el caso de Ábalos, que han salpicado al Ejecutivo. La oposición aprovecha esta situación para cuestionar la prometida regeneración política desde 2018. Si estas tendencias continúan, será necesario que Sánchez busque aún más apoyos entre los independentistas, complicando así su estabilidad.

La derecha imparable: Feijóo y Abascal, en ascenso

A pesar del mal momento del PSOE, Feijóo mantiene una línea estable y aumenta su apoyo en comunidades como Galicia y Madrid. Por otro lado, la aceleración de Vox es notable: su techo del 19,2% le coloca muy cerca del PSOE, algo sin precedentes en encuestas recientes.

Veamos la proyección actualizada de escaños:

PP: 126-128 (frente a los 137 conseguidos en 2023). PSOE: 106-108 (una pérdida neta de hasta 30 escaños). VOX: 68-70 (duplicando casi su resultado anterior). Derecha unida: casi alcanzan la mayoría absoluta.

En Andalucía, tradicional bastión socialista, se observa cómo Vox suma fuerzas con el PP para ganar terreno. Es irónico pensar que mientras Sánchez presume de «progreso», las urnas le recuerdan que los escándalos pesan más que cualquier discurso optimista.

Antecedentes y posibles consecuencias

Todo comenzó con la crisis provocada por los casos de Koldo y el encarcelamiento de Ábalos, lo cual ha acelerado la fuga hacia la derecha por parte de votantes moderados del PSOE.

Otras encuestas como la del CIS, publicada el 16/02/2026 muestran al PSOE en un mejor porcentaje del 32,6%, pero parece que Target Point recoge mejor el castigo inmediato sufrido por los socialistas. Además, otra encuesta realizada por SocioMétrica también este mes otorga al PSOE un escaso 25%, reforzando así esta tendencia negativa.

¿Qué sucederá ahora? Un PSOE debilitado podría verse obligado a establecer pactos más arriesgados con ERC o Bildu, lo cual podría generar tensiones territoriales adicionales. Por su parte, la derecha unida aspira a gobernar sin concesiones ni acuerdos incómodos. Si finalmente Vox iguala o supera al PSOE en intención de voto, Sánchez se enfrentará a su mayor reto político desde su llegada al poder en 2018.

Curiosamente hay que mencionar que Target Point acertó con precisión en comicios anteriores; no se recuerda una caída tan drástica del PSOE desde los años ochenta.

Mientras tanto, Abascal celebra su «imparable» ascenso a través de redes sociales y Feijóo opta por evitar cualquier tipo eufórico para no asustar a sus votantes centristas. Como dato adicional interesante: se estima una participación del 66%, mientras que SALF (con un modesto 1,8%) irrumpe como novedad antiestablishment.

En este sondeo incluso aquellos socialistas que suelen abstenerse parecen inclinarse hacia buscar alternativas ante una izquierda cada vez más fragmentada.