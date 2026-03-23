Lucía Etxebarria denuncia el gesto más miserable del ricachón Pablo Iglesias en su viaje a Cuba

Bochornoso y lamentable.

Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, fue a Cuba a blanquear la miseria comunista a través de unos vídeos que pretenden dar luz al régimen que mata de hambre al pueblo.

El país que atraviesa una grave crisis energética con apagones masivos que dejan a familias enteras sin luz para cocinar o almacenar sus alimentos. Con los hospitales obligados a utilizar generadores eléctricos. La situación es cada vez peor.

Lucía Etxebarria criticó en su cuenta de X la bochornosa performance por parte del ex vicepresidente del Gobierno.

La escritora expuso la alta mortalidad en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos tras los apagones masivos en el país y cómo, el gobierno cubano no cuenta cuántas personas han fallecido en dos meses de 2006.

Y lo más miserable de todo, denuncia que Pablo Iglesias se aloja “en el único hotel con luz en toda la isla”.

A continuación, la colaboradora de televisión compartió el ridículo vídeo del podemita paseándose por la ciudad: “Material de risión para toda la fachosfera el lustros venideros vale, si no fuera porque sabes que han desalojado la Plaza Revolución para hacer esta horterada. Pobres cubanos. Hambre, apagones… y ahora este cretino”.

Pablito se fue a Cuba a apoyar a una dictadura sanguinaria y agonizante y a mentir un poquito.

Lo que no le permitías a un franquista no se lo permitas a un comunista pic.twitter.com/UnxDkMe8kP — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) March 20, 2026

Material de risión para toda la fachosfera el lustros venideros vale,

si no fuera porque sabes que han desalojado la Plaza Revolución para hacer esta horterada.

Pobres cubanos.

Hambre, apagones…

y ahora este cretino. pic.twitter.com/WTMMMDU5v0 — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) March 22, 2026

Apagón masivo en Cuba. Eso implica alta mortalidad en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos. Pacientes que requieren ventilación mecánica, incluyendo la neumonía asociada al ventilador.

El gobierno cubano no cuenta cuàntas persona han fallecido en dos meses de… — Lucia Etxebarria (@LaEtxebarria) March 22, 2026

De esta forma, el fundador de Podemos vuelve a respaldar al régimen cubano desde un hotel cinco estrellas. Mientras el político morado expone la situación del país, desde una suite cuyo precio supera los 200 euros por noche.