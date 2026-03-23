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EL PODEMITA VIAJA PARA BLANQUEAR LA DICTADURA

Lucía Etxebarria denuncia el gesto más miserable del ricachón Pablo Iglesias en su viaje a Cuba

Hotel de lujo mientras el país sufre apagones y la población se muere de hambre

Lucía Etxebarria y Pablo Iglesias
Lucía Etxebarria y Pablo Iglesias PD
Archivado en: Lucía Etxebarria | Pablo Iglesias | Periodismo | Podemos

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Pablo Iglesias en su viaje a Cuba

La bochornosa performance del pijo-comunista Pablo Iglesias en Cuba: viaje en hotel de lujo blanqueando la dictadura

Bochornoso y lamentable.

Pablo Iglesias, exlíder de Podemos, fue a Cuba a blanquear la miseria comunista a través de unos vídeos que pretenden dar luz al régimen que mata de hambre al pueblo.

El país que atraviesa una grave crisis energética con apagones masivos que dejan a familias enteras sin luz para cocinar o almacenar sus alimentos. Con los hospitales obligados a utilizar generadores eléctricos. La situación es cada vez peor.

Lucía Etxebarria criticó en su cuenta de X la bochornosa performance por parte del ex vicepresidente del Gobierno.

La escritora expuso la alta mortalidad en pacientes ingresados en unidades de cuidados intensivos tras los apagones masivos en el país y cómo, el gobierno cubano no cuenta cuántas personas han fallecido en dos meses de 2006.

Y lo más miserable de todo, denuncia que Pablo Iglesias se aloja “en el único hotel con luz en toda la isla”.

A continuación, la colaboradora de televisión compartió el ridículo vídeo del podemita paseándose por la ciudad: “Material de risión para toda la fachosfera el lustros venideros vale, si no fuera porque sabes que han desalojado la Plaza Revolución para hacer esta horterada. Pobres cubanos. Hambre, apagones… y ahora este cretino”.

De esta forma, el fundador de Podemos vuelve a respaldar al régimen cubano desde un hotel cinco estrellas. Mientras el político morado expone la situación del país, desde una suite cuyo precio supera los 200 euros por noche.

 

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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