La portavoz socialista Montse Mínguez se mete en un lío después de llamar ‘vagos’ a los andaluces

Metió la pata hasta el fondo.

Montse Mínguez, la portavoz socialista famosa por sus aspavientos y formas poco adecuadas, insultó a los andaluces en su cuenta de X con un ofensivo tuit que alimenta el tópico de los ‘vagos’ andaluces.

«Yo estoy convencida de que Andalucía se levantará del sofá», afirmó en un tuit en relación a las próximas elecciones de este 17 de mayo.

El comentario desafortunado rápidamente fue criticado en redes.

Desde el PP, distintos diputados y miembros del partido han recriminado a la socialista este comentario de mal gusto. “Montse Mínguez, callada estás mejor que insultando a los andaluces”, expresó Ana Vázquez.

“No es que te haya quedado desafortunado. Es que ese es el concepto que tenéis de Andalucía. Lo que va a hacer Andalucía es daros una buena voltereta”, vaticinó el diputado Sergio Sayas.

Las encuestas ya vaticinan un mal resultado para la candidata socialista María Jesús Montero y los nervios en la izquierda son palpables a través de este tipo de comentarios.

Efectivamente Montse callada estás mejor que insultando a los andaluces. pic.twitter.com/YR2yWKfxKG — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) May 6, 2026

Siempre con el insulto a mano. Es la herramienta del buen socialista, en Andalucía lo saben bien.

Quien empieza levantando muros acaba deshumanizando a quien piensa distinto. Los portavoces del Psoe conocen bien el camino. — Eugenia Carballedo (@ECarballedo) May 6, 2026

No es que te haya quedado desafortunado. Es que ese es el concepto que tenéis de Andalucía. Andalucía lleva varios años liderando en empleo y en muchas otras materias. Los años de gobierno de Juanma Moreno. Lo que va a hacer Andalucía es daros una buena voltereta. — Sergio Sayas (@sergiosayas) May 6, 2026

Qué comentario más clasista y despreciable. Andalucía es tierra de gente trabajadora, honesta y digna. Ya está bien de mirar por encima del hombro a millones de españoles. — Cristina Díaz (@cristinadiaztv) May 6, 2026