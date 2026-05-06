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La portavoz socialista Montse Mínguez se mete en un lío después de llamar ‘vagos’ a los andaluces

«Yo estoy convencida de que Andalucía se levantará del sofá»

La portavoz socialista Montse Mínguez se mete en un lío después de llamar ‘vagos’ a los andaluces
Archivado en: Ana Vázquez | Gobierno | María Jesús Montero | Montse Mínguez | Partidos Políticos | Periodismo | Política | PP - Partido Popular | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Sergio Sayas

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Metió la pata hasta el fondo.

Montse Mínguez, la portavoz socialista famosa por sus aspavientos y formas poco adecuadas, insultó a los andaluces en su cuenta de X con un ofensivo tuit que alimenta el tópico de los ‘vagos’ andaluces.

«Yo estoy convencida de que Andalucía se levantará del sofá», afirmó en un tuit en relación a las próximas elecciones de este 17 de mayo.

El comentario desafortunado rápidamente fue criticado en redes.

Desde el PP, distintos diputados y miembros del partido han recriminado a la socialista este comentario de mal gusto. “Montse Mínguez, callada estás mejor que insultando a los andaluces”, expresó Ana Vázquez.

“No es que te haya quedado desafortunado. Es que ese es el concepto que tenéis de Andalucía. Lo que va a hacer Andalucía es daros una buena voltereta”, vaticinó el diputado Sergio Sayas.

Las encuestas ya vaticinan un mal resultado para la candidata socialista María Jesús Montero y los nervios en la izquierda son palpables a través de este tipo de comentarios.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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