La portavoz socialista Montse Mínguez se mete en un lío después de llamar ‘vagos’ a los andaluces

Metió la pata hasta el fondo.
Montse Mínguez, la portavoz socialista famosa por sus aspavientos y formas poco adecuadas, insultó a los andaluces en su cuenta de X con un ofensivo tuit que alimenta el tópico de los ‘vagos’ andaluces.
«Yo estoy convencida de que Andalucía se levantará del sofá», afirmó en un tuit en relación a las próximas elecciones de este 17 de mayo.
El comentario desafortunado rápidamente fue criticado en redes.
Desde el PP, distintos diputados y miembros del partido han recriminado a la socialista este comentario de mal gusto. “Montse Mínguez, callada estás mejor que insultando a los andaluces”, expresó Ana Vázquez.
“No es que te haya quedado desafortunado. Es que ese es el concepto que tenéis de Andalucía. Lo que va a hacer Andalucía es daros una buena voltereta”, vaticinó el diputado Sergio Sayas.
Las encuestas ya vaticinan un mal resultado para la candidata socialista María Jesús Montero y los nervios en la izquierda son palpables a través de este tipo de comentarios.
Efectivamente Montse callada estás mejor que insultando a los andaluces. pic.twitter.com/YR2yWKfxKG
— Ana Vázquez Blanco (@anadebande) May 6, 2026
Siempre con el insulto a mano. Es la herramienta del buen socialista, en Andalucía lo saben bien.
Quien empieza levantando muros acaba deshumanizando a quien piensa distinto. Los portavoces del Psoe conocen bien el camino.
— Eugenia Carballedo (@ECarballedo) May 6, 2026
No es que te haya quedado desafortunado. Es que ese es el concepto que tenéis de Andalucía.
Andalucía lleva varios años liderando en empleo y en muchas otras materias. Los años de gobierno de Juanma Moreno.
Lo que va a hacer Andalucía es daros una buena voltereta.
— Sergio Sayas (@sergiosayas) May 6, 2026
Qué comentario más clasista y despreciable. Andalucía es tierra de gente trabajadora, honesta y digna. Ya está bien de mirar por encima del hombro a millones de españoles.
— Cristina Díaz (@cristinadiaztv) May 6, 2026
Mejor estarías calladitos después de los días que lleváis.
No todo vale
— Elvira Rodríguez (@erodriguez_2019) May 6, 2026