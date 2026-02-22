Sondeos: VOX da el ‘sorpaso’ al PSOE en cuatro provincias andaluzas

Es el momento en que un partido o fuerza política adelanta -‘sorpassa’- a otro que iba tradicionalmente por delante en votos o escaños.

Pues ‘sorpaso‘ es lo que los de Santiago Abascal están haciendo con los de Chiqui Montero en muchos puntos de Andalucía.

VOX se presenta con fuerza en el escenario electoral andaluz, desafiando el dominio histórico del PSOE en varias provincias clave.

Un estudio demoscópico realizado por Social Data, que incluye 2.400 entrevistas entre el 2 y el 13 de febrero, revela un panorama donde el partido de Abascal desbanca a los socialistas en Almería, Cádiz, Huelva y Málaga.

Por su parte, el PP de Juanma Moreno continúa siendo la principal fuerza política, aunque coquetea con la mayoría absoluta sin lograrla de forma definitiva.

Esta encuesta, publicada por Publicaciones del Sur, llega en un momento crucial, a dos meses de las elecciones autonómicas programadas para mayo o junio.

La líder del PSOE-A, María Jesús Montero, observa cómo su partido se desploma hasta cifras históricas, alcanzando solo un 19,4% de los votos y entre 24 y 27 escaños, en comparación con los 30 que ostenta actualmente.

En contraste, VOX, con un 17,6%, se sitúa a solo 1,8 puntos y podría crecer hasta obtener entre 20 y 23 diputados, lo que representa el mayor avance desde 2022.

El PP, estable con un 42,7%, podría conseguir entre 53 y 57 escaños en un parlamento compuesto por 109 miembros, acercándose así a los 55 necesarios para alcanzar la mayoría absoluta.

El mapa provincial se tiñe de verde

El desglose por provincias revela una Andalucía fragmentada. El PP arrasa en las ocho provincias; sin embargo, el PSOE logra resistir como segunda fuerza únicamente en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. En las otras cuatro provincias es Vox quien toma el relevo:

Almería : Vox lidera la oposición al PSOE.

: Vox lidera la oposición al PSOE. Cádiz : Notable crecimiento de la derecha.

: Notable crecimiento de la derecha. Huelva : Auge socialista inesperado.

: Auge socialista inesperado. Málaga: La provincia más poblada ve a Vox por delante.

La figura de Chiqui Montero, apodada así con cierta sorna por algunos analistas, naufraga en estas regiones. Su partido pierde 4,7 puntos desde 2022 mientras que Vox suma 4,1 puntos. Parece que los andaluces han decidido dar un giro hacia un cambio local más contundente tras años de promesas incumplidas a nivel nacional.

Líderes y gestión bajo lupa

En cuanto a la evaluación de líderes, Juanma Moreno destaca con una nota de 5,79; es el único que consigue aprobar. Le siguen en puntuación Antonio Maílllo (4,58) y José Ignacio García (4,56) del espectro izquierdista. Por su parte, Montero queda rezagada con un 3,63 frente a Manuel Gavira de Vox. La gestión del gobierno andaluz obtiene una aprobación del 47%, mientras que un 35,3% expresa su descontento.

En lo que respecta al reparto de escaños entre partidos:

Partido Votos (%) Escaños Cambio vs 2022 PP 42,7 53-57 -0,4% PSOE 19,4 24-27 -4,7% Vox 17,6 20-23 +4,1% Adelante 7,6 2-5 +3% Por Andalucía 5,8 2-4 -1,9%

Solo Vox y Adelante logran aumentar su apoyo. El partido popular mantiene una fidelidad superior al 80% entre sus votantes y atrae nuevos electores jóvenes. Si Moreno no alcanza los anhelados 55 escaños podría necesitar formar alianzas; sin embargo su base en Andalucía parece más sólida que en regiones como Extremadura o Aragón.

El ascenso de Vox obliga al PP a ser cauteloso con cada movimiento. Mientras tanto Montero apuesta por la unidad progresista; no obstante la fragmentación le juega en contra. ¿Estamos ante un posible duelo por la segunda plaza autonómica? Los sondeos sugieren que sí; con Abascal pisando los talones a sus rivales.

Un dato curioso: Este sondeo es el primero de cara a las elecciones de 2026 que sitúa a Vox tan cerca del PSOE a nivel regional. En las elecciones anteriores de 2022 los socialistas contaron con una ventaja de trece puntos; ahora solo hay una diferencia de apenas 1,8. Además cabe destacar que Moreno es preferido por el 50% para presidir la Junta; tres veces más que Montero (15,6%). Y otro detalle interesante: se estima una alta participación electoral gracias a Vox movilizando incluso a quienes antes no votaban.