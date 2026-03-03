Aldama, durísimo contra el «mentiroso» Zapatero: «Va a ir a la cárcel»

El comisionista Víctor de Aldama ha respondido en El programa de Ana Rosa a las declaraciones del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, vertidas en la Comisión de Investigación del llamado caso Koldo en el Senado.

El expresidente del Zamora C.F. desmontó las explicaciones del gurú de Pedro Sánchez en la Cámara Alta y mostró varias evidencias que portaba en su móvil a Ana Rosa, como los sellos de los vuelos en aviones Falcon que aterrizaron en República Dominicana, así como otros elementos que todavía no ha entregado a la Justicia.

«Zapatero es un sinvergüenza y un corrupto. Debería estar muy preocupado porque va a ir a la cárcel. No debería ir al Senado con tantas risitas».

En especial, dejó en shock a la presentadora del programa de Telecinco cuando mostró la mercancía que transportaban los aviones de Plus Ultra.

Aldama también desmintió al socialista, que en su comparecencia dijo que solo le conocía por una breve reunión.

«Le conozco de los vuelos, de las reuniones en su casa en Caracas… Le he visto en varias ocasiones y hemos hablado de varias situaciones».

En cuanto a Venezuela, afirmó que Zapatero tenía relación con el dictador Nicolás Maduro y con Jorge Rodríguez, pero que con Delcy Rodríguez —hermana de Jorge— apenas tenía relación.

«Delcy, en los círculos privados, le llama “El Siniestro”. En su última visita tuvo unas reuniones con unos ministros menores, pero ella no hizo ni un tuit sobre su visita».

Además, incidió en que «habría que preguntarle por Manuel Fajardo o Francisco Flores en Venezuela».

También dio detalles sobre la supuesta mina que tendría el socialista en el país sudamericano. Recordó que en una reunión con empresarios venezolanos discutieron sobre el asunto: «Si no tenía que ver con las minas de oro, ¿qué hacía? ¿Consultorías verbales?».

Sin embargo, estima que, de existir, estará a nombre de un testaferro, «como todo lo que hay en Venezuela».

Otro punto relevante es el sobre que podría contener documentación sobre una financiación irregular del PSOE y que comprometería directamente a Pedro Sánchez. Zapatero desestimó su importancia y retó al empresario a que lo mostrara.

Afirmó que el contenido del sobre es tan contundente que no habrá argumentación posible para desmentirlo.