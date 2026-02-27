Aldama siembra el pánico en Moncloa con el sobre de PDVSA que empitona a Sánchez y el PSOE

Víctor de Aldama, el empresario enredado en la trama Koldo, ha encendido una polémica en el Gobierno con un enigmático sobre proveniente de la petrolera venezolana PDVSA. Según sus afirmaciones, este documento contiene pruebas contundentes sobre cupos asignados a altos mandos del PSOE y de la Internacional Socialista, encabezada por Pedro Sánchez.

La Audiencia Nacional lo ha convocado para que lo entregue, y el nerviosismo se siente a flor de piel en Ferraz.

Este sobre llegó a manos de Aldama el 4 de febrero de 2020, sellado por la Vicepresidencia de Venezuela y entregado personalmente por Delcy Rodríguez, actual presidenta encargada.

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil lo identificó a través de fotografías del móvil de Luis Alberto Escolano, confidente de Aldama, quien lo tenía bajo su custodia. Aldama hizo mención del mismo por primera vez el 29 de enero ante el juez Santiago Pedraz durante la investigación relacionada con hidrocarburos.

En esa ocasión, la Fiscalía Anticorrupción indagó sobre su contenido, pero él condicionó los detalles a un acuerdo privado, sugiriendo una conexión con «financiación» del PSOE, sin vincularlo a la empresa Villafuel.

Este episodio se inscribe dentro del marco del caso Koldo, donde el juez Ismael Moreno está al frente de una pieza secreta que investiga pagos en efectivo vinculados al PSOE entre 2017 y 2024. Pedraz remitió el testimonio de Aldama a Moreno, quien ahora lo convoca para incluir el sobre en la investigación. Existen discrepancias respecto a la fecha: algunos medios señalan el 4 de marzo, mientras que otros apuntan al 9; Periodista Digital confirma que será finalmente el 9 de marzo.

Antecedentes de la trama venezolana

La relación con PDVSA no es algo nuevo. Aldama sostiene que el sobre detalla los cupos de combustible otorgados por la petrolera chavista a dirigentes socialistas, una táctica común para blanquear su imagen en Europa. Según revelaciones de Libertad Digital, esto podría implicar hasta 250 millones de dólares destinados a organismos socialistas. En una entrevista reciente, Aldama afirmó: «El sobre va a hacer caer al Gobierno directamente». ¿Es esto una exageración o una verdadera bomba informativa? Desde el PSOE se descalifica como un «relato fabricado» para obtener beneficios judiciales, asegurando que sus controles son impecables.

No olvidemos el viaje clandestino de Delcy Rodríguez a Barajas en 2020, pese a las sanciones europeas. Aldama recuperó este tema en Calatayud tras su liberación condicional en 2024. La Fiscalía mostró interés inmediato y la UCO ya había alertado sobre su «documentación sensible».

Posibles consecuencias para Sánchez y el Ejecutivo

Si se confirma que hay irregularidades en el contenido del sobre, las consecuencias podrían ser severas. Esto podría llevar a imputaciones por financiación ilegal que afectarían tanto a Ferraz como a sus altos mandos. Aldama asegura que tiene «más que suficiente» para que Sánchez «termine tras las rejas». La pieza secreta está evaluando reintegros en efectivo dirigidos a cargos, simpatizantes y voluntarios del PSOE, sin distinguir destinatarios.

El Gobierno intenta restarle importancia: fuentes desde Ferraz hablan de «siembra de sospechas sin pruebas». Sin embargo, el momento es delicado, con elecciones europeas asomando en el horizonte y avivando las llamas opositoras. Imagina la ironía: un sobre venezolano podría desestabilizar al que se presenta como un campeón de la decencia.

Para tener claras las fechas clave:

Fecha Evento 4 feb 2020 Recepción del sobre por Aldama 29 ene 2026 Aldama lo menciona en juicio 9 mar 2026 Entrega ante juez Moreno

Datos curiosos que rodean el caso

Aldama, expresidente del Zamora CF, ha pasado del banquillo deportivo al judicial. Por su parte, Carmen Pano, otra implicada, confirmó haber entregado 90.000 euros en efectivo a la sede del PSOE en Ferraz, algo que él niega rotundamente. Además, Hazte Oír menciona posibles conexiones entre esta situación y la presidencia de Sánchez dentro de la Internacional Socialista. Y ese sello venezolano presente en el sobre sirve como recordatorio: en política, los hidrocarburos suelen arder más intensamente que cualquier otro combustible.

Pronto se despejará este misterio; Moncloa aguarda conteniendo el aliento.