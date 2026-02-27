El juez cita a Aldama el 9 de marzo para entregar el sobre de PDVSA que confirma la financiación ilegal del PSOE

El empresario Víctor de Aldama, figura clave en la trama Koldo, deberá presentarse el próximo 9 de marzo ante el juez Ismael Moreno en la Audiencia Nacional. La razón detrás de esta citación es la entrega de un sobre confidencial procedente de la petrolera venezolana PDVSA, el cual, según lo declarado por Aldama, contiene evidencias contundentes sobre la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista, liderada por Pedro Sánchez. La existencia de este documento fue revelada en exclusiva por Libertad Digital, y Aldama lo relaciona directamente con fondos irregulares que ascenderían hasta los 250 millones de dólares.

Este requerimiento judicial se produce en un clima de máxima tensión. El sobre, que fue entregado personalmente por la actual presidenta venezolana, Delcy Rodríguez, el 4 de febrero de 2020, poco después de su llegada clandestina a Barajas, ha estado bajo custodia desde entonces en manos de un confidente cercano a Aldama, identificado como Alberto Escolano. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ya había identificado este sobre en escuchas telefónicas, subrayando su importancia y su vinculación con el sector energético.

Antecedentes de una bomba judicial

Todo comenzó durante la declaración de Aldama el 29 de enero ante el juez Santiago Pedraz, en el marco del caso conocido como Hidrocarburos, un fraude fiscal que supera los 200 millones de euros. Ante el fiscal anticorrupción, Luis Pastor, Aldama lanzó una revelación explosiva: “Estamos hablando de la financiación ilegal del PSOE y de la Internacional Socialista”. Aunque se negó a proporcionar más detalles públicamente, sugirió haber alcanzado un acuerdo privado con la Fiscalía y confirmó que fue Delcy Rodríguez quien le entregó dicha información.

El juez Pedraz decidió remitir el asunto a Moreno, quien está llevando a cabo una investigación bajo secreto sumarial relacionada con una pieza separada del caso Koldo. Esta indagación se centra en posibles pagos en efectivo desde la sede del PSOE en Ferraz hacia figuras como Koldo García y José Luis Ábalos, sospechosos de delitos relacionados con blanqueo. La Guardia Civil ha señalado inconsistencias en las cuentas del partido entre los años 2017 y 2024, coincidiendo con el mandato de Sánchez como secretario general.

Pagos controvertidos : La testigo Carmen Pano confirmó haber transportado hasta 90.000 euros en efectivo a Ferraz, aunque Aldama lo niega. Por otro lado, también se han registrado declaraciones similares por parte de Álvaro Gallego .

: La testigo confirmó haber transportado hasta en efectivo a Ferraz, aunque Aldama lo niega. Por otro lado, también se han registrado declaraciones similares por parte de . Conexión venezolana : Se apunta a que PDVSA , utilizada por el chavismo para mejorar su imagen, habría canalizado fondos mediante cupos nominales de petróleo.

: Se apunta a que , utilizada por el chavismo para mejorar su imagen, habría canalizado fondos mediante cupos nominales de petróleo. Internacional Socialista: Aldama vincula el contenido del sobre a la elección de Sánchez como líder en el año 2022.

La respuesta del PSOE ha sido clara: “Las acusaciones infundadas no reemplazan hechos concretos. Nuestras cuentas son transparentes y están sujetas a controles internos y externos”. Desde Ferraz consideran que Aldama está intentando mejorar su situación judicial, dado que enfrenta múltiples causas relacionadas con comisiones ilegales en mascarillas y combustible.

Posibles consecuencias políticas y judiciales

Si se confirma lo expuesto en el sobre, las repercusiones podrían ser devastadoras. Esto podría involucrar al PSOE en delitos graves como financiación ilegal, blanqueo y organización criminal. Imaginen esto: unos presuntos 250 millones de dólares provenientes de PDVSA fluyendo hacia las arcas socialistas justo cuando Sánchez negociaba alianzas con independentistas y recibía a Delcy en lo que se conoce como Delcygate. ¿Podría tratarse acaso de un intercambio favorable con Venezuela?.

El juez Moreno busca incorporar esta prueba a la investigación sobre pagos no declarados. Si se demuestra que coincide con entregas ocultas, Ferraz podría verse implicado como cómplice. Por su parte, Aldama no escatima en declaraciones: “El sobre va a derribar al Gobierno directamente”. Aunque existen discrepancias respecto a la fecha –algunos medios mencionan tanto el día 4 como el 9–, es este último día el que prevalece según fuentes como Libertad Digital y La Razón.

En medio de todo este embrollo, surge cierta ironía: un sobre venezolano capaz potencialmente de hacer estallar La Moncloa, custodiado casi como si fuera un tesoro por un empresario atrapado en múltiples tramas. ¿Será esto dinamita o simplemente humo?

Y para añadir más curiosidades al asunto: dicho sobre cuenta con membrete oficial de PDVSA y está marcado como “confidencial”, siendo recibido tras los acontecimientos del Delcygate. La UCO lo relaciona incluso con un millón de euros destinados a “comprar voluntades” relacionadas con permisos para hidrocarburos. Aldama logró recuperar este documento en Calatayud tras salir en libertad condicional en 2024. Además, hay quienes apuntan desde Hazte Oír que esto podría tener conexión directa con la presidencia actual de Sánchez dentro de la Internacional. ¿Estamos ante pruebas contundentes o mera fachada? Solo el próximo 9 de marzo podrá esclarecerlo.