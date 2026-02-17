'BURBUJA'

El nuevo corrupto del PSOE es el primo del novio de Bono

Archivado en: Periodismo Online

Los escándalos de corrupción se reproducen en el PSOE como los Gremlins al mojarse, por usar la misma referencia cinematográfica que los socialistas. Tras conocerse ayer que Borja Cabezón, cercano al presidente del Gobierno y alto cargo socialista, presuntamente usó testaferros de Costa Rica y empresas falsas para evadir a Hacienda, hoy ha trascendido que su primo, Juan Segovia, sería el novio del exministro de Zapatero José Bono.

En La Burbuja de este martes, 17 de febrero, abordamos este y otros asuntos junto a Luis María Pardo.

