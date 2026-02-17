Mario Noya achicharra a Pablo Iglesias y a los woke: «Son revolucionarios por cuenta ajena»

Mario Noya (Madrid, 1976) es periodista. En su carrera ha sido jefe de Opinión de Libertad Digital, jefe de Redacción de La Ilustración Liberal y director del programa cultural LD Libros (esRadio), así como cofundador y director de la revista digital El Medio, especializada en Medio Oriente.
Actualmente dirige, desde hace dos años, Voz.us, un diario online dirigido a la comunidad hispana de EE. UU., y participa en los programas de radio Es la Noche de Dieter (esRadio) y Mañanas en Libertad (Radio Libertad).
Además, es vocal de la Junta Directiva de la asociación cívica Pie en Pared y miembro del Consejo Asesor Internacional de la Fundación Disenso.
También es coautor de Por qué dejé de ser de izquierdas (Ciudadela, 2008).
Protagoniza Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.
En su visita al plató de PERIODISTA DIGITAL ha dejado reflexiones muy interesantes:
«Yo nunca he sido de izquierdas, ni lo quiera Dios».
«Me sorprendió mucho el relato de Horacio Vázquez-Rial sobre su viaje de izquierdas a derechas».
«El periodismo español es bolchevique, incluso en las redacciones de medios de derechas».
«Varsavsky es un progresista asaltado por la realidad; le posó en la final de Champions en París».
«La izquierda pensó que en internet las voces disidentes no iban a tener influencia».
«Lo woke es un movimiento suicida de Occidente».
«Es gente desagradecida de sus ancestros; tienen más cara que espalda».
«Me llama la atención el descaro de los woke y el poco valor de la derecha acomplejada».
«Los woke son unos fanáticos que viven de imponer su pensamiento y avanzan porque no se les enfrenta».
«Cuando los referentes del feminismo son Montero, Belarra o Maestre, te das cuenta de que son los peores enemigos de las mujeres».
«La izquierda woke defiende países y regímenes donde los asesinarían por cómo piensan. Son revolucionarios por cuenta ajena».
«El periodismo atraviesa una crisis de identidad debido a las redes y a los nuevos medios».
«Es crucial un buen resultado de VOX; es quien marca el paso al PP y al resto de partidos».
«El postsanchismo va a ser muy duro: dejará el país en un estado crítico».
«Sánchez es un mago de la propaganda; sabe que los escándalos le duran muy poco».