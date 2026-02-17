Mario Noya achicharra a Pablo Iglesias y a los woke: «Son revolucionarios por cuenta ajena»

Mario Noya (Madrid, 1976) es periodista. En su carrera ha sido jefe de Opinión de Libertad Digital, jefe de Redacción de La Ilustración Liberal y director del programa cultural LD Libros (esRadio), así como cofundador y director de la revista digital El Medio, especializada en Medio Oriente.

Actualmente dirige, desde hace dos años, Voz.us, un diario online dirigido a la comunidad hispana de EE. UU., y participa en los programas de radio Es la Noche de Dieter (esRadio) y Mañanas en Libertad (Radio Libertad).

Además, es vocal de la Junta Directiva de la asociación cívica Pie en Pared y miembro del Consejo Asesor Internacional de la Fundación Disenso.

También es coautor de Por qué dejé de ser de izquierdas (Ciudadela, 2008).

Protagoniza Tiempo de hablar, el programa de entrevistas de Alfonso Rojo.

En su visita al plató de PERIODISTA DIGITAL ha dejado reflexiones muy interesantes: