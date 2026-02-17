Alicia García (PP) deja a ‘Chiqui’ Montero con un careto tremendo al echarle en cara todos los escándalos del «cazatalentos para delinquir», Sánchez

Durísima.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha dejado con un careto a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la sesión de control de este martes, 17 de febrero.

La popular ha echado en cara de la socialista toda la corrupción política, económica y moral del Gobierno de Sánchez: desde sus pactos con Bildu y los independentistas catalanes para permanecer en La Moncloa hasta la nefasta gestión que ha ocasionado la pérdida de poder adquisitivo de los españoles, agravada por la permanente subida de impuestos.

«Los bolsillos del sanchismo llenos y los servicios públicos quebrados. Mientras ustedes van en Falcon, los españoles esperan en el andén».

En cuanto a las responsabilidades directas de Montero, le afeó que nos encontremos «en prórroga presupuestaria» ante la imposibilidad de aprobar los Presupuestos Generales del Estado, solo para que el líder del PSOE pueda seguir «en prórroga del poder».

La popular atizó que los éxitos del sanchismo son el récord de años sin Presupuestos, de mentiras y de cesiones a sus socios independentistas catalanes y vascos.

«Un Gobierno sin Presupuestos es rehén. Si es rehén, no gobierna, sobrevive».

La ministra sacó pecho de no poder aprobar los Presupuestos, excusándose en que la Constitución lo permite, por lo que gobernar así es cumplir con la Constitución.

Sin embargo, García no se quedó en el cinismo y prosiguió acusándola de estar «en rebeldía constitucional» por no cumplir el mandato de presentar las cuentas en las Cortes Generales.

Además, le echó en cara varios de los casos de corrupción que salpican al Ejecutivo, al partido y al círculo íntimo de Sánchez. Los escándalos son tantos que la popular le dio un nuevo apodo: «cazatalentos para delinquir».