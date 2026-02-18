Cayetana Álvarez de Toledo deja temblando a Félix Bolaños por la posible disolución del PSOE: «Tienen pánico»

En la sesión de control de este miércoles, 18 de febrero, en el Congreso, la diputada Cayetana Álvarez de Toledo ha dejado a la altura del betún al ministro de Presidencia, Félix Bolaños, por querer indultar al ex fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, condenado por el Supremo.

«Junqueras, Puigdemont, García Ortiz. Ni un socio sin su delito ni un delito sin su perdón. Añadan a eso a Txeroki. El sanchismo se indulta a sí mismo porque el sanchismo se considera la ley».

Pese a estas ínfulas, ha recordado que los procesos judiciales de los casos de corrupción que rodean al Gobierno, al partido y al círculo íntimo de Pedro Sánchez siguen avanzando.

Especialmente, el de la trama conocida como el caso Koldo. Ha incidido en la colaboración del comisionista de la trama, Víctor de Aldama, que ha declarado en la Audiencia Nacional que un sobre enviado por Delcy Rodríguez contiene pruebas de la financiación ilegal millonaria del Partido Socialista. Le ha afeado el «salto exponencial» de recibir dinero en bolsas en la sede de Ferraz a recibir dinero de una narcodictadura.

«Sabíamos que el PSOE sufría un proceso vertiginoso de disolución moral, y desde el minuto uno. El presidente del Gobierno robó las primarias a sus propios compañeros de partido. A ustedes, al señor [Patxi] López, que está aquí. Si robó a sus compañeros, ¿cómo no iba a robar a los demás?».

También se refirió a la presunta violación por parte del ahora ex DAO de la Policía Nacional y número dos de Marlaska, y le afeó que el ministro todavía no haya renunciado. Ante todo esto, retrata que Sánchez pida un «rearme moral» a Europa.

Cayetana ha incidido en que el miedo en el Gobierno se aprecia simplemente con verlos. «Tienen pánico, se les ve en la cara». Y sobran las razones: