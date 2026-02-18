Ester Muñoz hunde a Sánchez, a Montero y al PSOE: «¿Y todavía se preguntan por qué son una mafia?»

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha retratado a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por los últimos escándalos que salpican al Gobierno de Pedro Sánchez.

La popular echó en cara no poder hablar de problemas como la vivienda o el estado de los servicios públicos por los casos de corrupción de todo tipo que afloran día sí, día también en el Ejecutivo: los tejemanejes de Sánchez con la OMT para financiar las «ensoñaciones» de Begoña Gómez; el presunto amaño de las primarias del PSOE en 2017 —que se suma a las irregularidades de 2014—; y, para rematar, la presunta violación de una mujer por parte del número dos de Marlaska en la Policía Nacional.

«Forma parte de un Gobierno en el que el ex fiscal del Estado, en lugar de perseguir los delitos, los cometía; en el que el número dos de la Policía Nacional comete delitos en lugar de proteger a las mujeres».

También recordó que el Ejecutivo sanchista usó el real decreto para las ayudas a las víctimas de la DANA para incorporar la prórroga de la carrera del ahora ex DAO de la Policía Nacional. «Ya sabemos a qué tipos de personas defienden ustedes. Ya lo dijimos entonces: era un escándalo», le afeó.

«¿De quién se rodea? De delincuentes para gobernar en el Partido Socialista, para amañar las primarias del partido, para financiarse; delincuentes en el Consejo de Ministros; delincuentes en el Gobierno de España, en la Fiscalía General del Estado, en los altos mandos de la Policía Nacional. ¿Y todavía se sorprenden de que la gente diga que son ustedes una mafia?».

Muñoz también destacó que otro alto cargo supuestamente habría intentado acallar a la presunta víctima para que no dijera nada.

Sin embargo, ante el oscuro panorama, la popular se mostró optimista porque siente que el cambio se acerca y que el fin del sanchismo está cerca.