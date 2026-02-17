¡Begoña arrastra a su marido al barro judicial! ¡Sánchez tenía un tinglado privado!

‘La Retaguardia’ de este martes 17 de febrero viene calentita.
Nos centramos en la exclusiva que maneja el diario El Español, y no es para menos, porque apunta directamente a lo que tanto esperábamos, el matrimonio Sánchez-Gómez.
Analizamos con Mario Garcés, ex secretario de Estado, todos los detalles como estos:
Mensajes obtenidos del teléfono del exasesor de José Luis Ábalos sugieren la existencia de una supuesta red de influencias que se habría tejido desde Moncloa, con Pedro Sánchez y su esposa Begoña Gómez como piezas clave en el entramado.
Estos WhatsApp, desvelados por investigaciones periodísticas, evidencian cómo el comisionista Víctor de Aldama se encargaba de coordinar gestiones entre la Organización Mundial del Turismo (OMT), Air Europa y el entorno gubernamental. Todo esto sucedía en 2021, justo tras el rescate millonario a la aerolínea perteneciente a Globalia, que es la matriz de Air Europa.