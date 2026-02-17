Isaac Parejo, ‘Infovlogger’, se cachondea de Echenique relacionando el sexo anal con el resultado de Podemos en Aragón

Se la devolvió con mucho humor y muchas dosis de ironía.

Isaac Parejo, conocido como ‘Infovlogger‘, tuvo una colosal intervención en el programa de televisión ‘El Tiempo Justo‘ (Telecinco), donde se cachondeó sin filtros del exdiputado de Podemos, el ‘locuaz’ Pablo Echenique.

Durante la conexión, Parejo respondió al mensaje que en redes sociales había subido el político podemita donde habría intentado vender una imagen del votante de VOX como alguien depravado por su gusto a la práctica del sexo anal.

El presentador del espacio fue directo al turrón:

¿Es un comentario, es un tuit homófobo a tu juicio?

Al influencer se la dejó botando:

Bueno, evidentemente a mi juicio y al de cualquier persona con todo de frente, que no es el caso de Echenique. Pero yo no sé qué le pasa a Echenique con el sexo anal, o sea, será porque en las elecciones de Aragón les dejaron el ojete así, que es lo que yo creo. Imaginaos que este tuit lo hubiera puesto uno de VOX respecto a alguien de la izquierda. O sea, ¿qué pasaría? Aparte del rechazo, tendría lo que este señor no va a tener, es a la Fiscalía encima. No sé dónde están todas esas asociaciones contra los delitos de odio, no sé dónde están denunciando a Echenique, pero claro, es lo de siempre, ¿no? Que la izquierda tiene carta blanca para la homofobia, para el racismo, para el machismo, que es lo que yo digo siempre, ¿no? Que a la mínima esta gente asoma la patita racista, machista, homófoba y de todo.

O sea, lo hemos visto con Echenique, lo hemos visto con Pablo Iglesias deseando, soñando con que, bueno, azotaría una mujer hasta que sangrara. Lo hemos visto también a la izquierda. Queriendo a los inmigrantes como esclavistas. O sea, es lo de siempre, ¿no? Pero bueno, ¿qué se puede esperar de una gente que al final, pues bueno, lo hemos visto también en esto último de las agresiones que han ocurrido por parte de magrebíes a homosexuales en Almería, ¿no? Que han callado, han callado como putas, no han dicho nada. Y es lo de siempre, ¿no? Que al final los homófobos somos los de VOX, los homófobos somos la ultraderecha y esta gente puede hacer lo que le salga del culo, básicamente.

Prat hizo una observación oportuna:

Bueno, como si el ser homosexual y de derechas fuese incompatible o el sexo anal fuese patrimonio solo de la comunidad gay.

Y Parejo remachó: