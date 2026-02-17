Alfonso Rojo: «¿Hay alguien en el PSOE o a la sombra de Sánchez que no robe o esté corrompido?»

La idea no es mía, sino de Marcos Ondarra, uno de los pocos periodistas de los pies a la cabeza que quedan en España y a quien hemos tenido esta mañana en el plató de Periodista Digital analizando la actualidad.

¿Imaginan ustedes al ‘Chapo’ Guzmán, Escobar y Maduro encabezando una proclama contra el consumo de drogas? ¿Y a Jack el Destripador y el Estrangulador de Boston firmando al alimón otra contra el homicidio?

Pues algo como eso tenemos, un día sí y otro también, en España.

Lo de este lunes ha sido un manifiesto “por una esfera pública libre de acoso, amenazas y odio”, promovido por Maruja Torres, Ana Pardo de Vera y Pablo Iglesias.

Para que se entienda: la vieja periodista que etiqueta a Isabel Díaz Ayuso de ‘Medusa’, “bruja” y “cerda”; la racista hermana de la imputada por las estafas en ADIF que hemos llevado al banquillo de los juzgados por llamar a Bertrand Ndongo ‘gorila’ y ‘negro fascista’; y el dueño del chalet de Galapagar, que se la pelaba como un mandril, imaginando que azotaba hasta sangrar a Mariló Montero.

Y todos ellos, liderando la cruzada para sanear el periodismo patrio.

España es así, damas y caballeros, y como no hagamos algo serio, profundo y tajante, se va por el desagüe.

Ayer nos enteramos también de que el adjunto a la Secretaría de Organización del PSOE, un tal Borja Cabezón, montó un tinglado de empresas falsas y testaferros para eludir el pago de impuestos.

No se trata de un jeta que se haya colado de rondón. Es amigo del marido de Begoña y siempre ha estado tan unido a él como lo estuvieron Ábalos, Koldo, Cerdán o Salazar.

¿Hay alguien cercano a Sánchez, alguno de los caraduras que viven y se enriquecen a la sombra del régimen, que no mangue y esté enfangado en la corrupción?

Lo asombroso es que esta cuadrilla infame no se corrompió por el ejercicio prolongado y embriagador del poder, sino que empezó a robar desde el principio.

Y a su jefe, al amigo del etarra Otegi y del golpista Puigdemont, le importó un comino, entre otras razones porque sus parientes también estaban en el ajo.

No hablamos de facinerosos que hayan traicionado la confianza del amo del PSOE tras un largo periodo ejerciendo responsabilidades públicas, sino de sus colaboradores más estrechos, que empezaron a meter la mano en la caja desde el mismo momento en que pillaron cargo.

La hemeroteca de Sánchez es letal en todos los ámbitos, pero en lo que se refiere a la corrupción llega a extremos lacerantes.

Como le soltó tan fresco Álvaro de Marichalar a una asustada Sonsoles el otro día en televisión, nos gobierna el yerno de un proxeneta.