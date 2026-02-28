Trump advierte a Irán y los iraníes: «No tendrán la bomba nuclear. Dejad las armas o enfrentaréis una muerte segura»

Donald Trump ha enviado un mensaje claro y contundente al pueblo iraní en medio de una serie de ataques militares. Este sábado 28 de febrero, el presidente de EE UU anunció «importantes operaciones de combate» contra Irán, junto a Israel, al tiempo que empezaba este ataque relámpago.

Explosiones resuenan en Teherán. La agencia iraní Fars informa sobre al menos tres detonaciones en la capital, con una espesa nube de humo cubriendo el centro. Israel ha activado las sirenas y emitido alertas por misiles provenientes de Irán, mientras sus defensas interceptan estas amenazas.

Trump grabó un mensaje en vídeo que fue compartido en redes sociales. En él afirmó:

«Nuestro objetivo es proteger al pueblo estadounidense eliminando las amenazas inminentes del régimen iraní».

Además, describió los ataques como una «misión honorable», señalando que el programa nuclear y los misiles iraníes representan un peligro para EE UU.

El mandatario instó a los iraníes a actuar y rebelearse contra el Régimen.

«Dejad las armas o enfrentaréis una muerte segura. Les corresponde a ellos tomar el control de su gobierno».

Contexto de la tensión

Las negociaciones sobre el programa nuclear han fracasado. El jueves en Ginebra, no se alcanzó ningún acuerdo entre EE UU e Irán. Trump se mostró «descontento» con la postura de Teherán.

Irán demanda un alivio de las sanciones a cambio de limitar su programa nuclear. António Guterres, secretario general de la ONU, hace un llamado a la diplomacia.

EE UU está moviendo sus piezas:

El portaaviones USS Gerald R. Ford se dirige hacia las costas israelíes.

se dirige hacia las costas israelíes. Marco Rubio , secretario de Estado, viajará a Israel esta semana para discutir sobre Irán y Gaza.

, secretario de Estado, viajará a esta semana para discutir sobre Irán y Gaza. La embajada de EE UU en Jerusalén ha autorizado la salida del personal no esencial.

La reacción internacional no se ha hecho esperar:

Rusia ha suspendido vuelos hacia Irán e Israel.

ha suspendido vuelos hacia Irán e Israel. Alemania , Francia , Australia , Canadá y Reino Unido aconsejan evitar viajes a Israel.

, , , y aconsejan evitar viajes a Israel. Tanto China como Kazajistán están instando a evacuar a sus ciudadanos de Irán.

Respuesta iraní y evolución

Irán se prepara para una represalia. Un funcionario declaró a Reuters que responderán con firmeza ante cualquier ataque. El ayatolá Ali Jamenei advirtió que si EE UU lleva a cabo un ataque, podría desencadenarse un conflicto regional significativo.

Por su parte, Israel ha confirmado el lanzamiento de misiles desde Irán y ha activado sus defensas. Además, EE UU ha comenzado la evacuación del personal en su base ubicada en Al Udeid, Qatar.

¿Qué sucederá ahora? Trump reitera que preferiría llegar a un acuerdo, pero no dudará en utilizar la fuerza si es necesario: «No quiero recurrir a la fuerza militar, pero hay veces que debemos hacerlo». Las negociaciones técnicas programadas para la próxima semana en Viena podrían verse interrumpidas debido a esta escalada.

El mundo observa con preocupación lo que está ocurriendo. Rusia y otros países buscan alternativas aéreas ante la crisis actual. La sublevación que propone Trump podría cambiar radicalmente el rumbo de los acontecimientos o, por el contrario, avivar una guerra mayor en Oriente Medio.