El desastre social de Sánchez: 1 de cada 4 españoles es pobre

Inutilidad, vagancia e incompetencia

El lento apagón de la Unión Europea

Hoy hablamos de un dato demoledor que el Gobierno intenta ocultar bajo toneladas de propaganda. En España, en 2025, una de cada cuatro personas vive en riesgo de pobreza o exclusión social. No es una exageración. Son 12,6 millones de personas. El desastre es todavía mayor cuando miramos a los más vulnerables. 2,3 millones de niños menores de 16 años viven en riesgo de pobreza.

Eso es el 33,9% de todos los menores en España. Entre los jóvenes de 16 a 29 años, el riesgo alcanza el 27%, más de 2 millones de personas. Entre los adultos de 30 a 44 años, 25,6%. Y entre los 45 y 64, otros 3,8 millones.

Ni siquiera los mayores de 65 se libran: casi 2 millones están en riesgo. Mientras tanto, el Gobierno presume de crecimiento, de empleo récord y de políticas sociales históricas. Pero la realidad es otra.

El Estado recauda como nunca, gasta como nunca… y aun así cada cuatro españoles, uno es pobre o está al borde de serlo.

Esto no es una crisis puntual. Es el fracaso estructural de un modelo basado en subsidios, inflación y empleo precario. Más impuestos. Más gasto. Más propaganda. Y más pobreza. Los datos no mienten.

El relato sí. Y este es el resultado de años de políticas que empobrecen a la sociedad mientras el Gobierno se protege a sí mismo. Un desastre social que ya tiene responsables.

