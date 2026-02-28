Irán ataca con drones el Aeropuerto Internacional de Kuwait

La tensión en Oriente Medio alcanzó este sábado un punto crítico: un dron no identificado se estrelló contra el aeropuerto internacional de Kuwait, provocando una escena de caos y miedo entre los pasajeros y el personal de seguridad, según las primeras informaciones difundidas por la cuenta NewsWire.

Aunque las autoridades kuwaitíes aún no han ofrecido un balance oficial, fuentes locales hablan de varios heridos y de un impacto que fue escuchado a kilómetros de distancia. La nube de humo que se elevó sobre la terminal se convirtió en símbolo de una región al borde del colapso.

El ataque se produce en pleno fuego cruzado regional, tras los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán y la violenta respuesta iraní sobre bases militares norteamericanas en el Golfo. Kuwait, que alberga instalaciones del ejército estadounidense, entra así de lleno en el epicentro de la crisis.

Mientras tanto, la aviación civil vive horas de incertidumbre: los vuelos podrían ser suspendidos o desviados ante el riesgo de nuevos ataques, en un espacio aéreo ya convulsionado por cierres y restricciones en varios países.

Lo que parecía un episodio aislado podría ser el preludio de una escalada militar sin precedentes en el corazón del Golfo Pérsico.