¡Los líos judiciales van quitando la vida a Pedro Sánchez!

Llevamos toda la semana última de febrero de 2026 hablando de los problemas de salud de Pedro Sánchez, que, además, son obvios en consecuencia con su estado físico a la vista de todos.

Pero fue el periodista Miguel Ángel Pérez de Libertad Digital quien dio la voz de alarma y publicó la exclusiva.

A partir de ahí, mucho ruido, hipótesis, pero desde mucho antes ya se venían apuntando cosas de este estilo.

Sin embargo el propio Pedro Sánchez sale a desmentirlo con un tuit acusando a lo de siempre, que viene el monstruo de la ultraderecha. Pero sin mucho convencimiento. Será que cuando el río suena…

Lo que sí parece estar desgastando hasta lo exhausto al socialista, haya o no enfermedad, es la cantidad de líos judiciales que tiene en marcha con familiares, excompañeros de partido, examigos de banda del Peugeot… Pedro Sánchez, ahora mismo, es un circo al que le crecen los enanos.

Lo abordamos en ‘La Retaguardia’ de este viernes 27 de febrero de 2026, con los mejores analistas:

El abogado Juanma Cepeda, y Sayde Chaling-Chong, presidente Alianza Chino hispano cubana.