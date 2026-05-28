La hemeroteca vuelve a golpear a Sánchez con un demoledor vídeo en plena operación policial contra la financiación ilegal del PSOE

La hemeroteca para Pedro Sánchez es como el cartero, que siempre llama dos veces.

Y en el caso del presidente del Gobierno son miles de ocasiones en las que el pasado golpea su puerta.

En plena tormenta judicial que azota al PSOE, con la UCO registrando en la mañana del 27 de mayo de 2026 la sede de Ferraz en busca de pruebas de financiación irregular y pagos opacos vinculados a tramas que salpican a altos cargos del partido, resurge un vídeo del inquilino de La Moncloa que resulta especialmente incómodo para el presidente del Gobierno.

Corría el 21 de septiembre de 2016. Pedro Sánchez, entonces secretario general del PSOE, participaba en un mitin en Galicia en plena recta final de la campaña autonómica. Con Mariano Rajoy al frente del Gobierno y el PP acosado por numerosos escándalos de corrupción, Sánchez no tuvo piedad:

En España hay que empezar a reivindicar la ejemplaridad en la acción política, en el ejercicio de la vida pública. Y la ejemplaridad no es solamente cumplir con la ley, faltaría más que se incumpliera con la ley. Lo que hay que reivindicar y exigir a los políticos y políticas en nuestro país, sea un concejal, un alcalde o un presidente del Gobierno, es ser ejemplares, es ir dos pasos por delante de la legalidad y es asumir responsabilidades políticas cuando hay casos de corrupción que afectan, en este caso, al Partido Popular.

Me preocupa el silencio de Rajoy ante los casos de corrupción de su partido. En política, como en la vida, quien calla otorga. pic.twitter.com/vIRHyJh1vw — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) September 21, 2016

Por eso, a mí me preocupa que demos por buenos los silencios de Mariano Rajoy. Me preocupa el silencio de Mariano Rajoy ante los problemas y los casos de corrupción de Barberá, de Camps, de Matas, de Granados, de Bárcenas. Porque, ¿sabéis? como en política y en la vida, quien calla, otorga. Por eso, me preocupan los silencios de Mariano Rajoy.

El líder socialista cargaba con dureza contra la supuesta pasividad del popular ante los casos que salpicaban a su formación, exigiendo responsabilidades y presentándose como la alternativa ética y regeneradora.

Aquellas imágenes, grabadas en As Pontes de García Rodríguez (La Coruña), mostraron a un Sánchez vehemente, señalando con el dedo y reclamando que al Congreso no se viene a pedir perdón, sino a asumir responsabilidades.

Hoy, casi diez años después, ese mismo Sánchez preside el Gobierno mientras la Guardia Civil entra en la sede federal del PSOE en el marco de una investigación por presunta financiación ilegal y pagos irregulares. L

a operación, ordenada por la Audiencia Nacional, se centra en una pieza secreta vinculada al ‘caso Leire‘ o tramas relacionadas con la SEPI, donde se investigan pagos en efectivo, facturas falsas y un entramado para influir en procedimientos judiciales. Nombres como Santos Cerdán, la gerente del partido o exdirigentes aparecen en el foco.

La coincidencia temporal fue demoledora. Mientras la UCO realiza registros en Ferraz y domicilios de dirigentes socialistas, la hemeroteca recuerda cómo Sánchez utilizaba la corrupción ajena como arma arrojadiza.

Ahora, ante los problemas en su propia casa, el silencio o las respuestas institucionales contrastan con el ímpetu de aquel mitin gallego.