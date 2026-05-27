¡La UCO entra en Ferraz y se monta lío! Sánchez rodeado

En un golpe de efecto que sacude los cimientos del PSOE, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil han irrumpido este miércoles en la sede nacional del partido en la calle Ferraz de Madrid.

El operativo, ordenado por el juez Santiago Pedraz de la Audiencia Nacional en el marco del llamado ‘Caso Leire‘ (o trama de presunta financiación irregular), ha puesto en máxima alerta a Moncloa y ha convertido la mañana en un auténtico terremoto político.

Según las informaciones que se manejan, los agentes no han realizado un registro con mandamiento judicial pleno como en otras ocasiones, sino un requerimiento de documentación e información relacionada con la exmilitante socialista Leire Díez, considerada la ‘fontanera’ del partido. Se investigan supuestos pagos irregulares, facturas falsas y una posible trama para desestabilizar procedimientos judiciales contra el PSOE y el Gobierno, con implicaciones que salpican a la cúpula y a la financiación del partido entre 2017 y 2024.

Pedro Sánchez, que se encuentra en Roma reunido con el papa León XIV, ha tenido que pronunciarse sobre la crisis desde el extranjero. El presidente del Gobierno ha admitido la «gravedad» de la investigación, ha defendido que el partido ya tomó medidas con Leire Díez y ha insistido en la «plena colaboración» con la Justicia. «A diferencia de otros», ha dicho, en clara referencia al PP y al caso Gürtel.

Sin embargo, la imagen es demoledora: la UCO en la sede del partido del presidente del Gobierno. Ferraz blindado, militantes y dirigentes en shock, y la oposición oliendo sangre. Alberto Núñez Feijóo ha calificado la situación de «agonía política» y ha vuelto a presionar a los socios de Sánchez.

Este nuevo escándalo se suma a la larga lista que arrastra el Ejecutivo: el caso Koldo, las investigaciones sobre Ábalos y Cerdán, Begoña Gómez y ahora esta trama de «cloacas» internas con supuestos pagos para atacar a jueces, fiscales y la propia UCO. Fuentes próximas a la investigación hablan de «elevados importes» y una red dirigida desde el propio partido.

En Moncloa intentan quitar hierro al asunto y hablan de «requerimiento rutinario», pero en los pasillos del Congreso y en las redes la sensación es otra: Sánchez está cada vez más rodeado. Las apuestas ya dan casi un 50% de probabilidades a que abandone el cargo antes de tiempo.

Para hablar de este y otros temas estarán este 27 de mayo de 2026 con Josué Cárdenas en ‘La Burbuja’ los abogados Eduardo Martín Duarte y Blanco Corredoira, Lucho ‘El Patriota’ y Juan Velarde, redactor de Periodista Digital.