¡El Supremo a punto de validar el pucherazo de Sánchez!

La Abogacía del Estado ha solicitado al Tribunal Supremo que revoque la medida cautelar que suspende el derecho al voto de las personas que obtuvieron la nacionalidad española al amparo de la conocida como ‘ley de nietos’ (derivada de la Ley de Memoria Democrática). El objetivo es que alrededor de 170.000 electores inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) puedan ejercer su derecho al sufragio en las elecciones generales del 29 de noviembre.

El Alto Tribunal acordó el pasado 10 de septiembre suspender cautelarmente los efectos electorales de determinadas inscripciones en el CERA vinculadas a una instrucción del Ministerio de Justicia de 2022. Esa instrucción establecía una presunción de exilio para los españoles que abandonaron el país entre 1936 y 1955. La decisión se adoptó a raíz de los recursos presentados por VOX e Iustitia Europa, que cuestionaban la forma en que se había aplicado la normativa.

Según los escritos de la Abogacía del Estado, la suspensión afecta a entre 163.020 y 168.896 españoles ya reconocidos. Con el adelanto electoral, el censo aplicable (cerrado a 1 de agosto de 2026) debe estar disponible el 12 de octubre para consultas y reclamaciones, de acuerdo con la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (Loreg). Los servicios jurídicos del Estado sostienen que resulta “materialmente imposible” revisar individualmente todos esos expedientes en el escaso plazo disponible.

La Abogacía argumenta que mantener la suspensión supondría un “sacrificio efectivo” del derecho fundamental al sufragio activo de ciudadanos españoles de pleno derecho. Además, calcula que el impacto real en el resultado electoral sería mínimo: aplicando la participación histórica del voto exterior (en torno al 8 %), estima unos 14.120 votantes potenciales, lo que representa aproximadamente el 0,06 % de los sufragios emitidos en las generales de 2023.

Para analizar esta y otras cuestiones, Eurico Campano repasa lo último de la actualidad política en una nueva edición de La Retaguardia este viernes 9 de octubre de 2026.