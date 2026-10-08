Ayuso humilla en directo a la chillona Bergerot por Maricarmen: «No grite tanto, que va a despertar a los de Sol»

Fue a enfangar el pleno.

Pero la que acabó enfangada fue la líder de Más Madrid.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, respondió sin rodeos a la portavoz de Más Madrid, Manuela Bergerot, durante un tenso y bronco pleno en la Asamblea autonómica.

Y es que la muerte de Maricarmen se iba a utilizar aviesamente por la izquierda para tratar de sacar rédito electoral.

Esta es la izquierda 'democrática', Manuela Bergerot (Más Madrid) le espeta a Isabel Díaz Ayuso que se lave la boca antes de hablar de Maricarmen y amenaza con no dejar en paz las calles de Madrid. La respuesta de la presidenta, para enmarcar y dejar retratada a toda la izquierda pic.twitter.com/f63HLtBfKA — Luis Rioja (@miescano351) October 8, 2026

El intercambio en la Asamblea

Manuela Bergerot tomó la palabra con un tono elevado y gesticulando de forma acusadora:

Lávese la boca antes de hablar de Maricarmen. Señorías, hoy es un día de enorme tristeza, hoy es un día de rabia. Maricarmen ha muerto en un hospital a sus 87 años después de haber sido desahuciada a la fuerza. Mari Carmen ha muerto en un hospital después de haber sido durante siete años, haber sufrido un acoso inmobiliario por un fondo buitre llamado UrbaGestión. Ha muerto por culpa de dos miserables que han puesto el beneficio económico por encima de la vida de una persona. Maricarmen no debía morir y sus responsables van a cargar con ello el resto de sus vidas. Y usted, señora Ayuso, lo último que hizo mientras ella vivía fue reírse de ella, reírse de Maricarmen y decir que cuando podía dejar de pagar el alquiler. Usted, la del ático, levante la cabeza y tenga un poco de dignidad de pedir perdón y de decir algo antes de responder a mi pregunta. ¿Cómo valora sus políticas de vivienda?

La presidenta de la Comunidad de Madrid no dudó en contestarle con mucha guasa e ironía:

En primer lugar, no grite tanto que va a despertar a los de la acampada en sol. Relax. Y en segundo lugar, le digo que yo no me reía de MariCarmen, me reía de usted y de sus propuestas. De ustedes y de sus propuestas. Si su comprensión lectora no da para más, no es mi problema. Vaya a Sol y ahí intente buscarse un modo de vida.

La de Más Madrid siguió con su matraca y acabó soltando una amenaza velada:

Señorías, el día que desahuciaron a Maricarmen algo empezó a romperse. Hoy se ha roto del todo. Hoy en España no hay consuelo para la gente buena. Y en las calles de Madrid no va a haber paz.

Isabel Díaz Ayuso le dio cumplida respuesta a esa bravata: