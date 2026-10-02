Maricarmen inunda las redes de memes: de las campanadas con Chicote a la Bruja de Blancanieves

Las redes sociales no dan tregua.

Desde que el desahucio de María del Carmen Abascal, conocida simplemente como Maricarmen, se convirtió en el símbolo de la crisis de la vivienda en España, la octogenaria de 87 años ha pasado de protagonista de un drama social a musa involuntaria de montajes, chistes y comparaciones disparatadas. Lo último: una avalancha de memes que la sitúan desde el balcón de las Campanadas junto a Alberto Chicote hasta compararla con la temible Bruja de Blancanieves.

Todo arrancó con las imágenes del desalojo del pasado 23 de septiembre en la calle Alcalde Sainz de Baranda (Retiro, Madrid). Maricarmen, que había vivido más de 70 años en el mismo piso de renta antigua, salió en camilla tras el cuarto intento de lanzamiento ejecutado por una comisión judicial a favor del fondo Urbagestión. La escena —ambulancia, cánticos de apoyo y un operativo policial— recorrió X, TikTok e Instagram. Pero el humor digital, siempre imprevisible, no se limitó a la indignación.

Y el combustible más reciente de esta oleada llega directamente del reportaje que publicó ‘El Español’ el 1 de octubre: «La otra vida de Maricarmen según sus vecinos de Retiro: tardes de bingo, “malas formas” y “compras que dejaba a deber”».

En ese texto, varios vecinos y comerciantes del barrio del Retiro, especialmente de la pastelería Céspedes situada junto a su portal, ofrecen una versión muy distinta a la imagen de anciana vulnerable que ha dominado los titulares. Hablan de una mujer que “iba bastante al bingo”, que según ellos tenía “malas formas”, se presentaba como funcionaria para dejar compras a deber y que “se ha pegado unos viajes”.

Esos detalles han saltado a X, TikTok e Instagram como material listo para el meme. Las anécdotas de los vecinos —las tardes de bingo, el tono con los comerciantes, las compras pendientes— se han convertido en el “guion” de los usuarios de X.

Adivinad con quién va a dar las campanadas este año Chicote. pic.twitter.com/mB4RKuz4aT — Mac (@mevoyacaer) October 2, 2026

Ojo aquí HALLOWEEN 2026 https://t.co/t9pRTmWpHk — 🌊 Iconico (@iconico_mar) October 1, 2026

La Maricarmen que nos han vendido vs. La verdadera Maricarmen. https://t.co/uxukK5dfuF pic.twitter.com/qIYATxHbnL — Alpha Han (@Ravamuda) October 1, 2026