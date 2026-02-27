Ana Rosa entierra al doliente Pedro Sánchez: «¡Más solo que “El uno”!»

Ana Rosa deja por los suelos a Pedro Sánchez en su editorial de este viernes, 27 de febrero.

La presentadora de El programa de Ana Rosa incide en que el presidente del Gobierno «está más solo que el uno» tras los votos en contra de Junts en el Congreso y considera que el «país es ingobernable» por su incapacidad para sacar adelante cualquier iniciativa en el Parlamento.

«Más solo que “El uno”, así está Pedro Sánchez. El presidente se ha convertido en el Aureliano Buendía de Cien años de soledad. Al frente del pelotón de fusilamiento de la legislatura, sus exsocios de Junts le han dado la puntilla a una legislatura que está muerta y enterrada».

Ana Rosa estima que la caída del escudo social y del tope de precios en situación de emergencia dejan en muy mala posición al líder del PSOE.

Además, se ha descojonado del ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, por usar un «lenguaje de madres» para intentar afear a la portavoz del partido del prófugo Carles Puigdemont, que dijo que la normativa «no iba de okupas ni de okupos».

«Siguiendo con las frases de madres, ¿si sus socios se tiran por un puente, ustedes también se tiran? Llevamos tres años sin presupuestos ni decretos y, sin embargo, La Moncloa sigue escribiendo su ficción de realismo mágico, sacando de la chistera asuntos como la desclasificación del 23-F, que ha abierto otro melón sobre el retorno del rey».

Por último, se choteó de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por equivocarse en la votación de las ayudas para las víctimas de Adamuz.