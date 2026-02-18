Ana Rosa, contundente contra el Gobierno Sánchez: «Han puesto a los mandos a violadores, a consumidores de prostitución y a defraudadores»

Ya no hay por dónde coger a este Gobierno socialcomunista.

Ana Rosa Quintana no tuvo pelos en la lengua en su editorial de este 18 de febrero de 2026 en ‘El Programa de Ana Rosa‘ (Telecinco).

Tras el cese —o dimisión forzada— del DAO de la Policía Nacional, cargo nombrado por Fernando Grande-Marlaska, acusado de violación, la periodista arremetió directamente contra Pedro Sánchez y su Ejecutivo, al que acusa de haber colocado en puestos clave a personas con graves antecedentes o conductas reprobables:

Hay un punto en el que los escándalos dejan de ser episodios aislados y pasan a dibujar un paisaje. ¿Qué está pasando en España? El hecho de que el más alto cargo policial en nuestro país, una persona de confianza del Ministro del Interior, haya sido acusado de violación por parte de una compañera en una vivienda del Ministerio es un síntoma. La denunciante asegura que José Ángel González la violó hace un año y tiene pruebas de ello. Si esto se demuestra, ¿por qué nadie hizo nada? Es más, estuvieron encubriendo estos hechos. Fernando Grande-Marlaska cesó a mandos de la Guardia Civil como Pérez de los Cobos o Sánchez Corbí por falta de confianza mientras defendía a José Ángel González señalando que estaba orgulloso de este DAO porque era un profesional impecable.

Remarcó el hecho de que este no es un suceso más:

Esta acusación de violación contra un alto mando policial no es un suceso más. Es un golpe directo a la credibilidad del Estado, a una institución dependiente del Gobierno que se suma a todos los casos de corrupción económica, a las injerencias del Ejecutivo en el Tribunal Constitucional, en la Fiscalía, en el Tribunal de Cuentas o en el abandono de nuestras infraestructuras. Estamos asistiendo a la podredumbre de todo el sistema, que se cae a trozos. Los responsables son los que han puestos a los mandos del país a violadores, a consumidores de prostitución y a defraudadores. Están normalizando la corrupción a todos los niveles, no solo la corrupción económica, también la corrupción moral de las instituciones.

Y recordó las trampas que Sánchez hizo en su propio partido: