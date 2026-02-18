Alfonso Rojo: «No habrá pacto con Guardiola antes de cerrar Azcón y Mañueco y VOX puede decir NO»

Admito que como profeta soy un desastre.

Yo fui el despistado que en 2017 vaticinó que Sánchez ni sacaba el Peugeot del garaje, cuando el yerno del proxeneta anunció que se iba a iniciar una vuelta a España para recuperar la secretaría general del PSOE.

Y el que pronosticó en mayo de 2024 que al marido de Begoña no le quedaría otra que disolver y convocar elecciones generales si a su mujer la imputaban por corrupción.

Hecha la confesión y sin propósito de enmienda, vuelvo a la carga y auguro ahora que habrá pacto entre VOX y PP en Extremadura, pero no antes de llegar a un acuerdo, primero, con Azcón en Aragón y después, con Mañueco en Castilla y León.

La bocachancla Guardiola sufrirá un monumental revolcón este 3 de marzo, porque los de Abascal votarán en su contra en el debate de investidura y estará literalmente con el alma en vilo hasta el 3 de mayo, que es la fecha límite a partir de la cual habría que convocar una repetición electoral.

Eso en el mejor de los casos, porque en el peor se quedará compuesta, sin presidencia y forzada a volver a las urnas, con lo que eso tiene de incertidumbre.

Cierto que a estas alturas los socialistas no tienen ni candidato y nadie sabe dónde se han escondido, pero no hay enemigo pequeño y será aventurado dar por totalmente muerto al PSOE. Vaya usted a saber cómo está el panorama extremeño a principios del verano.

Y ahora viene la pregunta: ¿Puede permitirse VOX no pactar con el PP y forzar una repetición electoral?

La respuesta corta es sí. La larga es que a Abascal no le disgusta del todo la idea y que algunos de sus asesores hasta les seduce ir al choque, darle una lección a Guardiola y reforzar el mensaje de que no son un satélite del bipartidismo.

De momento, están humillando a Guardiola, la que tanto les insultó en 2023 y hablaba del tufo machista de Abascal y ahora hasta dice que su feminismo es el de VOX y no el de la podemita Irene Montero.

La estrategia del viacrucis entraña riesgos, pero mi impresión es que no entraña coste político para VOX.

Su crecimiento, contrastado en todas las encuestas y forma certera en Extremadura y Aragón, es la consecuencia lógica del agotamiento de un modelo, el del 78, que la gente —la de verdad, la de los atascos, el madrugón, la falta de vivienda, el delito de los MENAs y la cesta de la compra— percibe como ajeno, corrupto e ineficiente.

De momento, el modelo de negocio de los de Abascal no es la gestión de lo público, sino la gestión del agravio y eso lo hacen de maravilla.

Por cierto, ¿alguien sabe qué ha sido del PSOE en Extremadura?

