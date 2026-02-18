'LA BURBUJA'

¿Cómo solucionar el problema de la vivienda? El gran debate

Archivado en: Periodismo Online

Más información

Vivir en Madrid, casi misión imposible: más de 1.900 € de alquiler o el sueldo íntegro de 7 años para comprar

Vivir en Madrid, casi misión imposible: más de 1.900 € de alquiler o el sueldo íntegro de 7 años para comprar

El problema de la vivienda en España ha alcanzado niveles de emergencia social.

Según el Barómetro del CIS de febrero 2026, un 42,8% de los españoles lo sitúa como su principal preocupación —por delante de inmigración y economía—, y un 27,6% lo vive como su drama personal más acuciante. Jóvenes que no se emancipan, familias que destinan más del 50% de sus ingresos al alquiler, pensionistas desahuciados… y en Moncloa, más ruedas de prensa que metros cuadrados construidos.

Pedro Sánchez ha convertido la vivienda en su mantra electoral recurrente. Desde 2018 acumula anuncios: Ley de Vivienda, «184.000 viviendas públicas y asequibles», avales para la entrada, gran empresa pública, 23.000 millones movilizados para 15.000 viviendas al año, bonificaciones del 100% en IRPF para caseros que congelen o bajen precios… El último: otra promesa de miles de unidades industrializadas. Pero la realidad es terca: el sector lleva siete años y nueve meses de parálisis, los precios subirán un 7% en 2026 según Bankinter, y la oferta no se revierte «en mínimo tres años».

En el Gobierno ni siquiera se ponen de acuerdo. Yolanda Díaz (Sumar) ha cargado duramente contra Sánchez: le acusa de «no entender» que la vivienda es «el problema que sangra España» y de aplicar medidas «al revés» que benefician a los propietarios en lugar de atacar la especulación y la falta de suelo. Discrepancia «manifiesta», dicen en Sumar, que amenaza con romper puentes en plena refundación del espacio a la izquierda del PSOE. Mientras, Isabel Rodríguez (ministra de Vivienda) promete «controles» tras escándalos como el de adjudicaciones en Alicante, pero sin atacar el nudo gordiano: las competencias están en autonomías y ayuntamientos, y el Gobierno central anuncia sin ejecutar.

Desde la oposición, el PP y VOX señalan el intervencionismo como culpable: más trabas al inversor privado (el que realmente construye), okupación impune, lentitud en licencias y rechazo a conectar nuevas promociones a la red eléctrica. Un gran tenedor con 11 pisos lo resumía en Antena 3: «El único que construye es el inversor privado y es al que más trabas le ponen». Expertos como los de Arcano Research, tras analizar 114 papers y 70 experiencias internacionales, proponen 34 medidas reales: desde agilizar urbanismo hasta industrialización y más suelo, descartando «soluciones mágicas» como expropiaciones o controles de precios que ahuyentan oferta.

Para hablar de esta cuestión estarán este 18 de febrero de 2026 en ‘La Burbuja‘ (Periodista Digital), el programa presentado por Josué Cárdenas; Israel Cabrera, asesor empresarial, José Manuel Calvo, exconcejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid y José Miguel Villarroya, periodista.

Los mejores productos de moda

PRODUCTOS DE MODA
Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]