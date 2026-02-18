  • ESP
Una vecina de Badalona humilla en directo al podemita Pablo Fernández: «En Zaragoza, ¡toma, menos cero!»

Se ha llevado un jarabe democrático por parte de una ciudadana que ha retratado todo su sectarismo y desprecio por los que piensan diferente a él

Archivado en: Televisión

Lo dejó con un careto.

A los políticos de izquierda y extrema izquierda no suele gustarles enfrentarse a la gente de a pie porque saben que suelen salir mal parados. En especial, los que forman o han formado parte de los Gobiernos de Pedro Sánchez. O los que ayudan a que se mantenga en La Moncloa.

En Código 10, el podemita Pablo Fernández se ha llevado un jarabe democrático por parte de una vecina de Badalona que ha retratado todo su sectarismo y desprecio por los que piensan diferente a él.

«Tú, a todo el que no opina el sermón que tú pegas, ya somos todos fachas».

Tras verse señalado, Fernández solo pudo mostrarse en contra de la afirmación: «No, señora, que no estoy de acuerdo con usted».

Pero la respuesta de la mujer fue todavía más genial: «Ah, bueno. Faltaría más, que tú estuvieras de acuerdo».

Pero todavía le tenía guardado un dardo tremendo.

Le echó en cara el batacazo de Podemos en las elecciones de Aragón, en las que se quedaron sin representación en el Parlamento autonómico. Y achacó este resultado justamente a ese discurso guerracivilista, lleno de odio y desprecio por los que no le aplauden y le enfrentan sus ideas con argumentos:

«Así te va. En Zaragoza, ¡toma, menos cero! Y espérate, que todavía falta».

