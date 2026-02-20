Los WhatsApp de Koldo hunden a Sánchez, Bono, Begoña, Ábalos y a medio PSOE por amaños y chanchullos

Retratados.

Los mensajes de WhatsApp que estaban en el móvil de Koldo dejan con el culo al aire al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; a su mujer, Begoña Gómez; al exministro de Zapatero José Bono, y hunden todavía más al exministro y hombre de confianza de Sánchez, José Luis Ábalos.

Los intercambios a través de la plataforma de mensajería instantánea, publicados en exclusiva por El Español, dejan claro los amaños y los chanchullos de medio PSOE.

El rescate de Air Europa, los enchufes en las empresas dependientes de Transportes, una trama de influencias entre la OMT, los negocios en República Dominicana… Y lo que falta por salir. Estos mensajes están en poder de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO).

Pese a que Sánchez y su séquito han intentado hacer ver que no conocían a Koldo, queda claro que tanto el PSOE antiguo como el actual sabían quién era y que era el enlace para conseguir favores en el Ministerio de Transportes, eje central de la trama de corrupción socialista que lleva el nombre del asesor de Ábalos, pero que debería bautizarse como caso Sánchez.

Otro asunto llamativo es que, incluso cuando Ábalos y Koldo ya no estaban dentro del Ministerio, ambos seguían teniendo una gran influencia en la cartera de Transportes.

Los mensajes de WhatsApp de Koldo hunden a Sánchez y a su banda.

Este y otros asuntos de actualidad se abordan en el 24×7 de este viernes, 20 de febrero, junto al diputado de VOX en el Congreso Ignacio Hoces.