Díaz-Pache les restriega en la cara la hipocresía del PSOE y Más Madrid: «Feministas asintomáticas»

Las dejó a la altura del betún.

El popular Carlos Díaz-Pache ha hundido a las portaves del PSOE, Mar Espinar, y de Más Madrid, Manuela Bergerot, por sus esperpénticas intervenciones, en las intentaron atacar a la presidenta madrileña por los cambios en su Ejecutivo y por el silencio sobre el escándalo del DAO de la Policía, hombre de confianza de Fernando Grande-Marlaska.

«No se inquieten por los cambios, que no pasa nada. Ninguna de ustedes ha sido la primera elección de su grupo para ser portavoz y, sin embargo, están aquí porque ha habido cambios. No pasa nada. Les doy un dato: podríamos sustituir todos los diputados de la izquierda en esta Cámara por ministros o exministros de Pedro Sánchez, imagínese si tuviéramos que hiperventilar por cada cambio que se produce».

Abrasó a Espinar advirtiéndole que quizá en el siguiente ciclo político no pueda obtener el puesto prometido para ocupar el cargo de portavoz ‘interina’

«Tendría que pensar que el puesto que le han prometido por hacer el papelón que hace todos los jueves a lo mejor no se lo van a cumplir porque el que se lo ha prometido puede estar en la cárcel dentro de poco».

En cuanto a Bergerot, se choteó de que el díscolo Emilio Delgado no solo participara en el show de la comedia de Gabriel Rufián sino que además, asumiera como suyo el discurso de la derecha sobre la inseguridad y sus causas.

«No se ponga usted tan estupenda que tiene al lado a un diputado al que ya consideran parte de la fachosfera. Que nos insultaba por decir cosas que ya está diciendo él. Ya la fachosfera ha llegado hasta ustedes, se ha quedado usted sola. Va a ser usted como el Quijote pero ecofeminista resiliente».

Les atizó por ser cómplices de un Gobierno que está siendo chantajeado por el PNV, Bildu, Esquerra, por los clientes de los prostíbulos y por los socios de la banda que están desesperados

«A ver si Más Madrid va a mutar en un partido nacionalista, sectario e insolidario porque ven que eso es lo que funciona».

Por último, retrató la hipocresía de las que van pregonando el feminismo pero guardan silencio ante los escándalos que afloran constantemente. Enumeró los últimos que han trascendido, especialmente el del ahora ex DAO de la Policía y hombre cercano al ministro Marlaska.