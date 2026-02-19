Gabriel Rufián inaugura su ‘club de la comedia’ con un show de telepredicador barato para relevar a Yolanda Díaz

Qué mal está la izquierda. Y la extrema izquierda.

Pedro Sánchez ha destruido tanto la capacidad intelectual y política de los ultraizquierdistas en España que sus grandes referentes ahora son Gabriel Rufián y Sarah Santaolalla. El propio diputado lo dijo en una entrevista en El Mundo: «Cómo de mal estaremos para que alguien plantee que yo sea presidente de España»

El de ERC inauguró su particular «club de la comedia» junto a la activista estrella del sanchismo.

Y uno no sabe quién es peor.

Si la que encadena ridículos en los platós repitiendo como un loro el argumentario del PSOE para defender el escándalo de corrupción del momento, o el que prometió que solo iba a estar en Madrid 18 meses y lleva 10 años.

El discípulo ¿aventajado? de Oriol Junqueras se presenta ahora como la esperanza de la extrema izquierda para crear un Podemos 3.0, en relevo de la agotada Yolanda Díaz.

Todo ello pese a que su proyecto pasa por romper España e impulsar medidas como el cupo catalán, que perjudica al resto de comunidades —traicionando el principio de igualdad que tanto enarbolan—. En su anterior aventura como candidato principal, el charnego independentista fracasó como aspirante a la Alcaldía de su Santa Coloma natal.

Para completar el «tridente mágico», se sumó al esperpento el diputado díscolo de Más Madrid Emilio Delgado.

Y el gran argumento ofrecido para explicar la caída de la izquierda y el auge del centroderecha es para mear y no echar gota: «Está de moda ser facha, está de moda ser un chungo».

En el show de telepredicador barato, el independentista —y sus «asistontos»—, además de un segmento surrealista con una botella y de atacar al reportero de Periodista Digital Bertrand Ndongo, se apropió del discurso de VOX contra el burka y el niqab, que calificó de bestialidad —pero que horas antes votó en contra de prohibir—, y también del discurso contra la inseguridad.

Para Rufián la izquierda española pesa lo mismo que una botella pequeña de agua. No le vamos a discutir el ejemplo, solo que en vez de agua dentro tiene orines pic.twitter.com/6U0S8OBJaK — Liberal Enfurruñada (@MuyLiberal) February 19, 2026

Lo de cabalgar en contradicciones se les hace cada vez más complicado a los ultraizquierdistas.

Abordamos este y otros asuntos de actualidad en el «24×7» de este jueves junto al abogado y presidente de Iustitia Europa, Luis María Pardo.