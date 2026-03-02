  • ESP
    España América
Política Gobierno

EL MINISTRO DE TRANSPORTES, UNA VEZ MÁS, VUELVE A ERRAR EL TIRO

Óscar Puente se estrella con una bochornosa foto contra Trump por los ataques a Irán y el troleo que recibe el ministro es mayúsculo

Meneo en redes contra el político socialista: "Vergonzoso que prefiera atacar a quienes de verdad tienen la valentía de enfrentar tiranías"

Óscar Puente
Óscar Puente.
Archivado en: Gobierno | Óscar Puente | Política

Más información

Cumbre China-Irán

Preso el chavista Maduro y muerto el ayatola Jamenei, a China se le están acabando los amigos

¡No se puede ser más ridículo!

Lo de Óscar Puente no es ser patoso, es mucho más.

En pleno bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán —con la muerte confirmada del ayatolá Alí Jamenei y el régimen en llamas—, el ministro de Transportes del Gobierno Sánchez se dedicó a enfangar el terreno con ataques pueriles y ridículos contra Donald Trump.

Mientras Trump lidera la ‘Operación Furia Épica‘ que ha dejado al régimen iraní tambaleándose —con ataques preventivos que eliminan amenazas nucleares y respaldan a aliados como Israel—, Óscar Puente decidió meter baza desde Moncloa con una publicación patética: la icónica foto de María Corina Machado (la ‘Dama de Hierro’ venezolana, Nobel de la Paz 2025) entregando su medalla a Donald Trump en la Casa Blanca como gesto de gratitud por la captura de Maduro y el apoyo a la libertad en Venezuela.

El repaso que recibió el socialista Puente fue, sencillamente, mayúsculo:

LAS MEJORES OPORTUNIDADES

MANTÉN LA CONEXIÓN SIN NECESIDAD DE CABLES

Almacenamiento externo Dispositivos Wifi Impresoras Portátiles Tablets
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]