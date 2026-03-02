Óscar Puente se estrella con una bochornosa foto contra Trump por los ataques a Irán y el troleo que recibe el ministro es mayúsculo

¡No se puede ser más ridículo!

Lo de Óscar Puente no es ser patoso, es mucho más.

En pleno bombardeo conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán —con la muerte confirmada del ayatolá Alí Jamenei y el régimen en llamas—, el ministro de Transportes del Gobierno Sánchez se dedicó a enfangar el terreno con ataques pueriles y ridículos contra Donald Trump.

Mientras Trump lidera la ‘Operación Furia Épica‘ que ha dejado al régimen iraní tambaleándose —con ataques preventivos que eliminan amenazas nucleares y respaldan a aliados como Israel—, Óscar Puente decidió meter baza desde Moncloa con una publicación patética: la icónica foto de María Corina Machado (la ‘Dama de Hierro’ venezolana, Nobel de la Paz 2025) entregando su medalla a Donald Trump en la Casa Blanca como gesto de gratitud por la captura de Maduro y el apoyo a la libertad en Venezuela.

El repaso que recibió el socialista Puente fue, sencillamente, mayúsculo:

La que debiste postear fue esta 👇🏼 pic.twitter.com/SDq5PwozFG — ॐZulianaFelizॐ (@ZulianaFeliz) February 28, 2026

Efectivamente, señor ministro, acabar con regímenes genocidas y terroristas es la mejor manera de buscar la paz, no defendiéndolos o abogando por su mantenimiento en el poder como hacéis los socialistas que van de feministas defendiendo islamistas misóginos. — Luis De San Martín (@LuisDeSanMartin) February 28, 2026

Háblame mejor de esta foto que representa lo que ustedes defiende y con lo que se alinean: dictaduras que violan los DDHH, la represión de protestas y las ejecuciones. pic.twitter.com/DGMRGsvlDD — Maryn2018🇻🇪🇨🇦 (@maryn2018) February 28, 2026

Gran momento para la historia contemporánea de Venezuela y de America. Una alianza que inició el retorno de la democracia en Venezuela, aunque algunos les duela esto porque se les acabó el chiringuito a costa democracia la sangre de los venezolanos que estuvieron 26 de dictadura. — EduMax (@EduardoGar81682) February 28, 2026

Gran foto. Si lo que pretendes es desmeritar a María Corina Machado o a Donald Trump, estás haciendo todo lo contrario. Nunca dijiste nada sobre las decenas de asesinatos de inocentes iraníes a manos de la teocracia criminal que tú y tu corrupto jefe apoyan. Eres un papanatas. — Walter Molina (@WalterVMG) February 28, 2026

Sr Oscar Puente, estas son las postales que les gusta a ustedes los socialistas, ¿no? pic.twitter.com/kR9X1jcpRz — Javo (@Javo_182) February 28, 2026

Ya quisieras tú llegarle a los talones a María Corina Machado. Demasiada mujer para ti. Sufra señor zurdo. — Rafael Trejo Villarreal (@rtrejov) February 28, 2026

Dos triunfadores, te guste o no, Trump es el que manda, así que a trabajar ministro y a ser más eficiente hasta los momentos ud no califica para el cargo. A trabajar más !! — pochitarey (@carolynrey287) February 28, 2026

A mira, este no es el tío que desde que es ministro de los trenes, hay tragedias y descarrilamientos frecuentes? Recuerdo renfe hace apenas 5 años como era una institución respetable aún. Pero ya entendemos el esta pendiente de la geopolitica y no de su cargo — Douglas J (@douglasjamr) March 1, 2026

Vergonzoso que prefiera atacar a quienes de verdad tienen la valentía de enfrentar tiranías. El mundo libre reconoce acciones, no retóricas vacías. A usted le duele que ella premia la valentía y la justicia, valores que a usted le faltan y que sobran en quienes hoy luchan — Antonio🟣🇻🇪 (@skeletonc13) February 28, 2026