Teresa Gómez masacra al hijo de Ábalos: «Tu padre, que acabará condenado, estuvo con prostitutas»

Inconmensurable.

Teresa Gómez, una de las periodistas más incisivas en la cobertura del caso Ábalos-Koldo-Cerdán, volvió a darlo todo en el programa ‘En Boca de Todos‘ (Cuatro).

Dirigiéndose directamente al hijo de José Luis Ábalos, quien ha intentado defender la imagen de su padre en medios y redes, Gómez no ha tenido piedad:

Hemos visto los periodistas y hemos investigado los periodistas como esta, que tenga tantísimas pruebas como esta. Entonces, sí tiene la presunción de inocencia hasta que termine condenado, por supuesto, pero la petición de Fiscalía son de 23 años de prisión y su padre, José Luis Ábalos, no está en prisión provisional por no haber hecho absolutamente nada.

Víctor Ábalos, tirando de ironía, dijo:

Me gusta la frase de presunción de inocencia hasta que quede condenado. Está muy bien.Y puede quedar libre también, ¿no? Dentro de la presunción de inocencia también puede quedar exonerado de todo, ¿no?

Teresa Gómez fue a saco:

Si termina absuelto, por supuesto, pero yo, si quieres, me apuesto contigo, lo que tú quieras, a que tu padre va a terminar condenado. Va a terminar condenado porque si no el Tribunal Supremo ni le mete en prisión provisional ni la Fiscalía Anticorrupción pide 23 años de prisión para él. Tu padre va a terminar condenado, te guste o no te guste. Esa es una opinión mía. Ya veremos dentro de unos meses.

Y luego, con respecto a negar la mayor, es que yo no creo, Víctor, que sea una buena estrategia negar la mayor. A tu padre no le ha ido bien. A Koldo García Izaguirre no le ha ido bien. Por eso están en prisión provisional. Entonces, no creo que sea una buena estrategia y tampoco es una buena estrategia, como en tu última entrevista, decir que las mujeres con las que se reúne tu padre no eran prostitutas.

Gómez insistió en que Jésica Rodríguez —la supuesta «novia» de Ábalos— era en realidad una prostituta de alto standing que el exministro mantenía en exclusiva, con exigencias salariales que solo se explican con ingresos ilícitos de la trama de corrupción de mascarillas y comisiones: