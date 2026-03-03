¡El Mossad y la CIA hartos del apoyo de Sánchez al terrorismo internacional!

Pedro Sánchez está llevando a cabo una política exterior dantesca. Pero ya saben que tampoco es que esto a él le preocupe mucho.

Entregado a Marruecos, Israel y Estados Unidos le dan completamente lo mismo de modo que va a torpedear lo que pueda la acción bélica de estos dos contra Irán. Es por eso que EE.UU. ha tenido que retirar sus aviones cisterna de las bases de Rota y Morón tras advertirle el Gobierno que no autoriza su uso para atacar a Irán. Lo explica La Vanguardia entre otros medios:

Estados Unidos ha retirado una decena de aviones cisterna KC-135T y KC-135R, fundamentales para el repostaje de su despliegue aéreo que participa en los bombardeos contra Irán, de las bases militares de Morón de la Frontera (Sevilla) y Rota (Cádiz), después de que el Gobierno central advirtiese que España no tolerará su uso para operaciones fuera del convenio. Según explican fuentes militares, los aviones, que han ido saliendo desde la pasada madrugada, han recalado en Reino Unido, Francia y Alemania, el bloque de países que ayer se mostraron dispuestos a permitir “las acciones defensivas necesarias y proporcionadas para destruir la capacidad de Irán de lanzar misiles y drones en su origen”.

Así que no es de extrañar que los servicios secretos de estos países, tan relevantes y potentes en su territorio como en el exterior, el Mossad y la CIA, estén verdaderamente hartos del apoyo de Pedro Sánchez al terrorismo internacional que se esconde en Oriente Medio, precisamente en países como Irán, bajo el paraguas de los ayatolás.

