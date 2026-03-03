'BURBUJA'

¿El Mossad atacará a Sánchez?

¡El Mossad y la CIA hartos del apoyo de Sánchez al terrorismo internacional!

Sánchez nos deja más solos y expuestos tras su veto al uso de las instalaciones de Rota y Morón en la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán. Pero los malabares del marido de Begoña para intentar erigirse como el faro de la izquierda y la ultraizquierda española y mundial también nos han dejado fuera de la alianza impulsada por Francia y Alemania.

Como primera medida, EE. UU. ha retirado sus aviones cisterna de las bases de Rota y Morón por la negativa del líder del PSOE a permitirles usar las instalaciones para nada que tenga que ver con este conflicto.

Por esto, el Mossad y la CIA están verdaderamente hartos del apoyo de Pedro Sánchez al terrorismo internacional.

Este y otros asuntos de actualidad son abordados en La burbuja de este martes, 3 de marzo.

