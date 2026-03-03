Mañueco (PP) da a Alfonso Rojo la clave para acabar con el PSOE y avanza si pactará con VOX

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, tiene muy claras sus prioridades una vez pasadas las elecciones regionales del próximo 15 de marzo: no pactar nada con el PSOE sanchista y trabajar en equipo con VOX para mejorar el día a día de los castellano-leoneses.

Durante la entrevista concedida a Alfonso Rojo, Mañueco ha alertado del peligro de que la chapucera gestión sanchista se instale en Castilla y León al recordar que “Oscar Puente es la cara visible del socialismo en Castilla y León y es el líder del socialismo en Castilla y León. Lo que no queremos es que el modelo de gestión de Óscar Puente entre en Castilla y León. Eso es lo que quiere introducir el PSOE, pero podría poner el ejemplo de otra persona: Ana Redondo que también es de Castilla y León, que es la ministra de Igualdad y que es la responsable de las chapuzas de las pulseras anti maltrato. Eso es lo que vamos a impedir que entre en Castilla y León”.

Respecto al otro rival del PP en estas elecciones, VOX, Mañueco recuerda que “con VOX lo que decimos es vamos a construir un proyecto para las personas de nuestra tierra. Un proyecto que resuelva problemas, que dé soluciones pero lo que hemos visto es que no quieren pactar un gobierno y además la experiencia que tenemos en los últimos cuatro años es que a mitad de legislatura dejaron el trabajo a medias. Dejaron tirados a sus votantes. Por tanto estamos en esta incertidumbre y vamos a ver qué es lo que ocurre después del 15 de marzo”.

Medidas para la próxima legislatura

Mañueco también tiene claro las principales medidas a adoptar en la siguiente legislatura con la vivienda como prioridad. El presidente recuerda que el concepto de personas jóvenes a efectos de vivienda se ha ampliado hasta los 40 años “por la crisis económica”. Por ello, el líder del PP quiere habilitar toda una batería de medidas para conseguir el acceso a una vivienda en propiedad: cuenta ahorro vivienda, rebaja en los impuestos a la compra de vivienda y desgravaciones en el IRPF.

Además, Mañueco quiere también terminar del todo con el impuesto de donaciones y sucesiones. Tras haberlo suprimido para familiares directos, en la próxima legislatura el programa del PP contempla la supresión de este tributo para tíos o sobrinos de forma que “dejar una herencia no cueste dinero”. El programa de los populares quiere también eliminar o rebajar impuestos a la compra de locales o explotaciones agropecuarias en el mundo rural para apoyar a los municipios pequeños.

Otras medidas que propone Mañueco son un mayor cuidado a los mayores para que puedan seguir viviendo en sus casas con apoyo y comida a domicilio o retener el talento de los jóvenes de la región que quieran estudiar en las universidades públicas haciendo gratuita la matrícula del primer año de carrera.