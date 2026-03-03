Jorge Bustos advierte del grave riesgo que corre España por el ‘compadreo’ de Pedro Sánchez con Irán

El aislamiento internacional de España que está consiguiendo Pedro Sánchez está dejando a nuestro país en una situación complicada. El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán ha vuelto a ser utilizado por el presidente del Gobierno como una herramienta para intentar fortalecer su imagen, hecha añicos por la corrupción que salpica a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo. Y Jorge Bustos ha advertido en Herrera en COPE sobre la hipocresía del socialista y del riesgo que puede acarrear para la seguridad e integridad de la Nación.

«Nos estamos quedando cada vez más aislados en la Unión Europea y en la OTAN. Con Pedro Sánchez esto no es novedad, pero sí es cada vez más preocupante, porque resulta que Estados Unidos está retirando aviones militares de las bases de Rota y de Morón para llevarlos a Alemania, ya que el Gobierno se niega a prestar las bases para ninguna operación en Irán, para que no se enfaden Ione Belarra y Arnaldo Otegi».

En este sentido, ha criticado el «tacticismo» con el que el líder del PSOE usa asuntos delicados de la política internacional:

«¿No nos damos cuenta de que estos gestos, que se disfrazan de respeto al derecho internacional pero son puro tacticismo doméstico, van a tener consecuencias?».

Bustios advierte sobre los peligros que acarrean los comportamientos irresponsables de Sánchez:

«¿Y si a Marruecos, que ahora es un socio mucho más confiable que España, le da por reclamar las aguas territoriales de Canarias, por ejemplo? ¿Va a ir a defenderlas Margarita con casco y chaleco? ¿Le mandamos una gala de los Goya?».

También criticó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por plegarse a la politiquería barata que hace el líder del PSOE para intentar distraer a la opinión pública de la corrupción estructural que, según sostiene, ha establecido desde el primer minuto en que llegó al poder.