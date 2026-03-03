Jorge Bustos advierte del grave riesgo que corre España por el ‘compadreo’ de Pedro Sánchez con Irán

El aislamiento internacional de España que está consiguiendo Pedro Sánchez está dejando a nuestro país en una situación complicada. El ataque conjunto de Estados Unidos e Israel a Irán ha vuelto a ser utilizado por el presidente del Gobierno como una herramienta para intentar fortalecer su imagen, hecha añicos por la corrupción que salpica a su Ejecutivo, su partido y su círculo íntimo. Y Jorge Bustos ha advertido en Herrera en COPE sobre la hipocresía del socialista y del riesgo que puede acarrear para la seguridad e integridad de la Nación.
«Nos estamos quedando cada vez más aislados en la Unión Europea y en la OTAN. Con Pedro Sánchez esto no es novedad, pero sí es cada vez más preocupante, porque resulta que Estados Unidos está retirando aviones militares de las bases de Rota y de Morón para llevarlos a Alemania, ya que el Gobierno se niega a prestar las bases para ninguna operación en Irán, para que no se enfaden Ione Belarra y Arnaldo Otegi».
En este sentido, ha criticado el «tacticismo» con el que el líder del PSOE usa asuntos delicados de la política internacional:
«¿No nos damos cuenta de que estos gestos, que se disfrazan de respeto al derecho internacional pero son puro tacticismo doméstico, van a tener consecuencias?».
Bustios advierte sobre los peligros que acarrean los comportamientos irresponsables de Sánchez:
«¿Y si a Marruecos, que ahora es un socio mucho más confiable que España, le da por reclamar las aguas territoriales de Canarias, por ejemplo? ¿Va a ir a defenderlas Margarita con casco y chaleco? ¿Le mandamos una gala de los Goya?».
También criticó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, por plegarse a la politiquería barata que hace el líder del PSOE para intentar distraer a la opinión pública de la corrupción estructural que, según sostiene, ha establecido desde el primer minuto en que llegó al poder.
«Dice Margarita Robles que sin amparo de la legalidad internacional no hay bases que valgan. A ver una cosa, ministra. Igual no se ha dado usted cuenta, pero acaba de estallar una guerra que involucra a nuestros aliados, que están tomando partido: Alemania, Francia, Italia y Reino Unido están con Estados Unidos y con Israel. ¿Se puede saber con quién vamos nosotros? Con Donald no, porque es muy malo. Y con los ayatolás, tampoco. ¿Con quién vamos, con el árbitro, con la ONU?».