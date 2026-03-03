  • ESP
'ES LA MAÑANA DE FEDERICO' (ESRADIO)

Losantos sopapea a Sánchez por cobardear con Irán: «Este idiota es capaz de vender a su madre»

"Este sujeto es un peligro público"

Federico Jiménez Losantos y Pedro Sánchez.
Federico Jiménez Losantos y Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez aísla a España del conflicto con Irán.

A pesar de que las principales potencias europeas se han posicionado del lado de Estados Unidos y de Israel, el inquilino de La Moncloa apostó por ir a fardar a la sectaria fiesta del cine español, la gala de los Goya, y lanzar mensajes en favor del régimen iraní.

Este 3 de marzo de 2026, en ‘Es la Mañana de Federico’ (esRadio), Federico Jiménez Losantos puso en su sitio al presidente del Gobierno socialcomunista por volver a dejar la imagen de España por los suelos y siendo, una vez más, el hazmerreír internacional:

Lo que estamos viendo es el aislamiento voluntario de España de lo que se supone su lugar en el mundo. España es un país europeo, no lo puede remediar. Tiene un pedazo de península enorme que está pegada o separada, como se quiera, a Francia y al resto del continente. Somos una península, no una isla, aunque algunos de cabeza lo que tienen es un charco, más que una isla.

Losantos tiene claro que Sánchez, con tal de ser elogiado, aunque sea por los países miembros del eje del mal, se postrará ante Irán, Venezuela o la dictadura que sea:

¿Por qué Sánchez, en todos los datos que vamos a comentar, ha decidido aislar a España y convertirla en lo que antiguamente se llamaba un país gamberro? Es decir, un país indeseable, un paria. Pues porque este idiota, porque es un idiota en el sentido estricto del término, que con tal de salir en la tele y marcar así como distancia, y que una tarada le diga altiguapi, pues este es capaz de vender a su madre, a su padre, a su país, a los niños que pasan a la cosecha entera de vino y de aceite. Este sujeto es un peligro público, y supongo que también privado, pero allá los privados.

Recalcó que el problema que siempre ha tenido España ha venido desde el sur:

España está donde está y eso no puede cambiar. Hombre, si por él fuera, cambiaría. Con el clima climático. Pero eso es mentira. O sea, no, España está donde está. ¿Cuáles son los problemas de España? El sur. España ha tenido guerras con Francia, en Italia, sobre todo, a ver quién mandaba en Europa, cuando pintábamos mucho. También Francia pintaba más, la verdad. Pero fundamentalmente los problemas serios los ha tenido España, son dos mil años de tradición romana y cristiana, los ha tenido por el sur, sobre todo desde que se inventó el Islam.

