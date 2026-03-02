Carla Antonelli se vuelve loca contra Ayuso y Alfonso Serrano le para los pies

Esperpento en el Senado.

La senadora de Más Madrid, Carla Antonelli, ha hecho un ridículo sideral en la Comisión de Investigación sobre la Operación Delorme, más conocida como el caso Koldo.

La activista de extrema izquierda, en lugar de interpelar al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, por el opaco rescate de la aerolínea Plus Ultra, acudió a la Cámara Alta a darle un auténtico masaje.

Pero lo peor no es el hecho de que no preguntara sobre la relación del gurú de Pedro Sánchez con el detenido Julio Martínez, lo que ha cobrado de la empresa de este; sobre su estrecha relación con la dictadura de Venezuela o sobre cómo ha aumentado su fortuna personal.

En lugar de eso, se dedicó a atacar a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, sin venir a cuento, contraviniendo el sentido de la comisión de investigación.

«Entiendo que son lo que son y que la empresa estuvo de acuerdo en pagar por un servicio que usted prestó. Que, si nos ponemos a hacer agravios comparativos, indecente, indecente, indecente en cobrar dinero sí que fueron el novio y el hermano de Ayuso, señor Serrano. En plena pandemia, mientras se morían miles de personas, o dejaron morir como perros a otros tantos miles en las residencias de Madrid».

Al ser nombrado, el senador popular respondió desde su escaño.

La explicación de la política de extrema izquierda fue para mear y no echar gota: «Es que me ha provocado el señor Serrano».

Tras esto se produjo un rifirrafe entre Antonelli y el presidente de la comisión, Eloy Suárez, que la reprendió por no ajustarse al tema de discusión: