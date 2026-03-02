Zapatero reconoce que cobró 70.000 € anuales del conseguidor de Plus Ultra y que enchufó a sus hijas

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero ha comenzado su comparecencia en la comisión del Senado haciéndose la víctima por ser convocado a comparecer «cuando hace 14 años que no soy cargo público» y cuando «esta comisión está para controlar al Gobierno».

Además, ZP ha alegado indefensión por ser convocado de forma urgente y porque, según él, la citación a comparecer no le especificaba para qué temas debía prestar declaración.

Zapatero ha intentado justificar sus elevadísimos ingresos haciendo un repaso de los eventos a los que ha acudido en los últimos años y ha reiterado que la tarea de un consultor es algo mucho más amplio que hacer informes. Así, según ZP, desde que es expresidente ha tenido 172 viajes internacionales de trabajo. Además, dice haber “sido invitado a 186 actos públicos”, porque ha enfatizado que a esos actos “se va siempre invitado” y de ellos en España ha hecho 134 viajes nacionales “sin contar actos de partido que hago muchos y me piden muchos” y además ha asistido a 370 actos públicos.

Plus Ultra y Julio Martínez

Sobre la foto en la que se ve a Zapatero y Martínez saliendo de un coche antes de la detención del empresario, el ex presidente dice que “estuve corriendo con Julio Martínez el 8 de diciembre por la zona de siempre como hacíamos habitualmente. Tengo el registro de mi carrera, 8 kilómetros exactos, a mi Julio Martínez no me dio ningún papel y no he tenido en mi vida un móvil prepago como dice el PP. Mis escoltas estaban y en esa zona sí que hay cobertura”.

Además, ha aprovechado este suceso para denunciar que Feijóo diera por bueno que él hubiera dado un chivatazo a Julio Martínez sobre su detención. Al margen de sus palabras, el hecho cierto es que a las 24 horas de conocerse esto, Martínez borró sus mensajes al más puro estilo del ex fiscal condenado García Ortiz.

Sobre la aerolínea rescatada por 51 millones de euros, ZP ha dicho que “en alguna ocasión Julio Martínez me dijo, sin especificar, que tenía relación con Plus Ultra. Yo nunca he tenido relación con Plus Ultra, es todo una especulación” y ha negado cualquier cobro en efectivo por parte de Martínez.

También ha reiterado que “jamás me reuní con el señor Ábalos para hablar de Plus Ultra, la única vez que me he reunido con él siendo ministro de Fomento fue después del rescate”. Denuncia que se han vertido falsedades sobre sus presiones a cargos públicos para el rescate.

Sobre su intermediación para el rescate de Air Europa, ZP ha llegado a reivindicar su papel diciendo que sí se reunió con Hidalgo «para ayudar a una empresa española» y que «no cobré un duro» por esa intermediación.

Zapatero ha reaccionado con risas y ha fingido sorprenderse por las preguntas que le ha realizado la senadora de VOX, Paloma García. Ha calificado de «mentira radical» todas las afirmaciones de la senadora y ha repetido en varias ocasiones que «nunca me interesé por el rescate de Plus Ultra«. Además, en tono de superioridad, ZP le ha llegado a decir a la senadora «¿Tiene algún documento? Entonces no haga conjeturas, no especule, por Dios. Los informes que yo he hecho no tienen nada que ver con Plus Ultra. Cero. Ninguno. Nunca he trabajado para Plus Ultra. Nunca«, ha insistido.

Reconoce que enchufó a sus hijas

Antes del rescate, asegura que no tuvo ninguna conversación con el presidente del Gobierno, pero sí después, sobre la comisión: “Sánchez me ha dado ánimos y me compartió su experiencia en la comisión”.

«No he tenido relación con el presidente de Plus Ultra, ninguna comunicación, cero. Con Julio Martínez Martínez sí, bastante». Fue idea de Martínez formar Análisis Relevante, le propuso ser consultor y él confirmó su participación una vez constituida la empresa por 70.000 euros brutos al año. “Con sus facturas”, matiza. “Propuse que la empresa de mis hijas, What the Fav, llevaran la tareas de comunicación y era el acuerdo al que llegamos”, admite.

Esquivo con la “banda del Peugeot” y demás corruptos del sanchismo

Preguntado por los ilustres miembros de la banda del Peugeot, Zapatero ha intentado no hablar demasiado de Santos Cerdán y se ha limitado a decir que “tuve muy buena relación con él y ya está. Respeto la justicia”.

ZP ha negado también conocer a Koldo «No conozco a Koldo García. Reitero que la vida me ha tratado muy bien, he sido un privilegiado. Y debo decir que tengo una preocupación de esta polarización tan terrible, perder el respeto a las reglas del procedimiento democrático, el difamar, el injuriar, calumniar a las personas».

Sobre Aldama, ZP ha tratado de minimizar sus vínculos con él limitándose a decir que compartió “un viaje de una hora y cuarto con Aldama en un avión alquilado por el Gobierno de Venezuela”.

Interrogatorio del PP

El senador del PP, Martínez Maíllo ha comenzado preguntándole por las declaraciones de Ábalos donde decía que Zapatero le presionó para el rescate de Plus Ultra. Zapatero ha vuelto a reiterar que “eso es falso”.

Cerrado el rifirrafe por Ábalos, Maíllo le ha preguntado a Zapatero por sus trabajados de consultoras. «¿Para qué empresas realizó usted trabajos de consultoria o gestiones? ¿Hizo gestiones para Telefónica?» “No”, ha negado Zapatero. También ha negado haber hecho intermediación para el lobby de José Blanco, Acento.

«¿Ha cobrado dinero del PSOE en efectivo?» Le ha preguntado también el senador del PP. Y justificaba la pregunta “Usted ha reconocido que llamó al presidente de la Audiencia Nacional. Para estas cosas se llama a un abogado, pero este presidente de la Audiencia Nacional es el que dió el chivatazo a Ábalos”.

Momento polémico ha sido cuando Maíllo le ha preguntado al expresidente por sus formas de viajar a Venezuela: «¿Usted ha viajado a Venezuela como ex presidente en el Falcon?» A lo que Zapatero se ha quedado descolocado y ha balbuceado como intento de respuesta: ”¿Usted es de la primera fuerza de esta cámara y me pregunta eso”?.

El senador Maíllo ha seguido haciendo preguntas incómodas a ZP: “3 días después de que usted corriese o pasease por El Pardo con su amigo Martínez, le detuvieron y encontraron 300.000 euros en efectivo en su casa” Y Zapatero “Bueno, eso está bajo secreto de sumario. Veremos”.

Preguntado si él fundó la consultora Análisis Relevante junto a Julio Rodríguez, el expresidente lo niega. «De verdad, ya he hablado de ello. Yo nunca he tenido ninguna sociedad«.

Él participa en esta consultora una vez que se crea y no es socio de la misma.

Ante la insistencia de Maíllo sobre si Análisis Relevante es una sociedad pantalla sin trabajadores, Zapatero responde que hay más de un millón y medio de empresas de estas características en España.

«Insisto, esta no es una sociedad instrumental. No ha presentado ni una sola prueba«, responde.

Esta cuestión lleva a un discusión de más de 15 minutos en la que Zapatero no se mueve de su afirmación.

Zapatero dice que desconoce si Análisis Relevante solo tenía un cliente, Plus Ultra, y solo dos proveedores, la empresa de sus hijas y él. «¿Sabe que esta es una sociedad sin empleados?«, le ha preguntado Fernández-Maíllo. «¿Sabe cuántas sociedades hay sin trabajadores en España? 1,8 millones«, ha contestado Zapatero. A lo que Maíllo repreguntó «¿Y sin ingresos financieros y sin gastos y sin comprar ni folios y sin gastos de dotaciones de amortización ni gastos de viaje? Esto se llama sociedad instrumental«, ha replicado el portavoz del PP.

Además, Fernández-Maíllo ha sacado uno de los informes que supuestamente hacía Zapatero y ha explicado que, «al pasarlo por la inteligencia artificial«, esta ha señalado que se trata de «un copia y pega de declaraciones de la OMS«. «Por esto ha cobrado usted 75.000 euros al año. Es una estafa«, ha señalado el popular, a lo que el expresidente ha señalado que «es un informe de fuentes abiertas«.

En relación a esos informes, Zapatero se ha negado a entregar los informes que ha elaborado para Análisis Relevante, algunos de ellos elaborados en pandemia alegando tener «derecho a preservar la intimidad de los informes y de las personas con las que trabajé porque todo el que está a mi lado luego es perseguido«, apunta.

Con todos estos datos, Maíllo le ha llegado a espetar a ZP «Usted escribe informes como Leire Díez escribe libros porque un informe a 30.000 euros, valen más que los folios de Ábalos«. Le ha acusado de hacer lobismo de regímenes totalitarios y corruptos, y Zapatero le acusa de mentir.

Por otro lado, en su interrogatorio ha sido significativo ha sido cuanto Martínez Maíllo le ha preguntado al ex presidente «¿Ha cobrado usted de Huawei?» a lo que ZP ha rehusado contestar alegando “no le voy a responder sobre mi intimidad”.