Zapatero reconoce que cobró de una trama corrupta

El nombre propio con mayúsculas este lunes segundo día de marzo de 2026 era Jose Luis Rodríguez Zapatero.

Y es que el expresidente socialista, que tantas ganas tienen muchos y que tarde o temprano caerá por alguno de los pufos que tiene tras de sí, compareció en comisión de investigación en el Senado. Y ya saben lo que eso significa: espectáculo, show político de alto nivel.

A Zapatero, el inspirador de toda la porquería woke en nuestro país, amigo del dictador Maduro y modelo en el que mirarse para Pedro Sánchez, le cayeron de todos los colores en las intervenciones de los grupos.

Y entre otras cosas, al final, le han pillado con el carrito del helado.

Analizamos todo esto en ‘La Burbuja’ de este lunes 2 de marzo, de la mano de Josué Cárdenas y los mejores comentaristas. Uno de ellos, incluso, será Fernando Martínez Maíllo, precisamente el senador que ha estado acosando a ZP con las preguntas en el turno del PP. A él le acompañará Alfonso Rojo, director de la casa Periodista Digital.