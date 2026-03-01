El Gobierno tiene las carreteras aún peor que las vías de tren

Tras el grave accidente de tren en el que murieron 46 personas en Adamuz, comenzamos a conocer que el mal mantenimiento de las vías férreas está detrás de este siniestro.

A raíz de eso, en redes sociales miles de conductores han empezado a subir fotografías y vídeos que muestran que las carreteras de nuestro país están aún peor que las líneas de ferrocarril. Algo que es todavía más grave que en el caso de las líneas férreas. Y es que si las vías del AVE transportan al año a 40 millones de viajeros según datos de ADIF, según la DGT las carreteras españolas tienen en un sólo día 40 millones de movimientos. Eso, al cabo del año, significa nada menos que 400 millones de movimientos.

Ante la gravedad que supone tener autopistas, autovías y carreteras en este pésimo estado, en Las Cosas del Comer hemos traído a dos expertos en esta materia para analizar con rigor qué problemas tienen las infraestructuras que más volumen de viajeros tienen. Hemos contado con Enrique Miralles, Director Técnico de la Asociación Española de la Carretera y con Juan José Alba, Ingeniero Industrial y profesor del Área de Ingeniería e Infraestructura de los Transportes en la Universidad de Zaragoza.

El mal estado de las carreteras en datos concretos

El 52% de las carreteras de nuestro país, lo que sería el equivalente a una distancia de 54.373 kilómetros, se encuentran en peor situación que a finales de la década de los 80 y principios de los 90.

Además, en otro 32%, 34.000 kilómetros, sería necesario una “reconstrucción de carácter urgente”. Esto es debido a que se han registrado alteraciones “muy serias” tanto de tipo estructural, como podían ser baches o la llamada piel de cocodrilo, así como superficiales, con grietas longitudinales y transversales, además de descarnaduras. Por ello, sería necesario reasfaltar o arreglar en un plazo inferior a un año.

Además, el estudio de la AEC ha encontrado otros 20.407 kilómetros en los que es preciso actuar en un plazo máximo de cuatro años, ya que son carreteras que cuentan con daños calificados como graves.

Juntando ambos casos, desde AEC cuantifican que es imprescindible arreglar más de la mitad de las carreteras españolas (54.373 kilómetros de un total de 101.700), algo que debería ser rápido pues en los tres últimos años se han deteriorado a un ritmo de un 8% anual. Revertir este deterioro costaría nada menos que 13.490 millones de euros.

Por otra parte, esta degradación de las carreteras ocurre cuando los 27 millones de conductores que hay en España pagan cada año no menos de 41.000 Millones de euros en impuestos. Y es que la compra y tenencia de un coche en España implica abonar durante la vida útil del vehículo nada menos que 16 figuras tributarias entre impuestos y tasas.