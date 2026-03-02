'LA RETAGUARDIA'

El enfermo Sánchez se humilla de nuevo ante el terrorismo internacional

Archivado en: Gobierno | Mundo | Partidos Políticos | Periodismo

Más información

Cumbre China-Irán

Preso el chavista Maduro y muerto el ayatola Jamenei, a China se le están acabando los amigos

No están siendo buenos días para Pedro Sánchez y se le acumulan los problemas.

Si la semana pasada fue en la que su enfermedad cardiovascular pasó por fin a primera línea del show político, desde este sábado todo se le ha complicado aún más con una nueva azaña de Donald Trump en su ataque a Irán.

Sánchez no sabe ya ni por donde le vienen, su política exterior es un auténtico dislate, agarrado por sus gónadas por Marruecos…

Y todo, este lunes 2 de marzo, con Zapatero declarando en comisión de investigación en el Senado. El pionero de este socialismo penoso, cosido a preguntas por la oposición. Y a todo esto le sumamos los líos judiciales del número 1 y sus familiares, amigos, compañeros y un infinito etéctera.

Una edición de ‘La Retaguardia’ tremenda con Rosa Regía, portavoz de ACOM, y Sergio Fidalgo, director de elcatalán.es.

SUPERCHOLLOS

DESCUENTOS SUPERIORES AL 60%

Una agrupación de miles de ofertas increibles. Nuestro catalogador automático
te facilita el encontrar las mejores oportunidades de una amplia selección de tiendas online

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Los vídeos más vistos

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]