El enfermo Sánchez se humilla de nuevo ante el terrorismo internacional

No están siendo buenos días para Pedro Sánchez y se le acumulan los problemas.

Si la semana pasada fue en la que su enfermedad cardiovascular pasó por fin a primera línea del show político, desde este sábado todo se le ha complicado aún más con una nueva azaña de Donald Trump en su ataque a Irán.

Sánchez no sabe ya ni por donde le vienen, su política exterior es un auténtico dislate, agarrado por sus gónadas por Marruecos…

Y todo, este lunes 2 de marzo, con Zapatero declarando en comisión de investigación en el Senado. El pionero de este socialismo penoso, cosido a preguntas por la oposición. Y a todo esto le sumamos los líos judiciales del número 1 y sus familiares, amigos, compañeros y un infinito etéctera.

