Zapatero se pone como el bicho del pantano cuando le sacan su foto con su amigo detenido por el caso Plus Ultra

Derroche de cinismo.

Así ha sido la comparecencia del expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, en la Comisión de Investigación sobre la Operación Delorme, más conocida como el caso Koldo, en el Senado.

El gurú de Pedro Sánchez ha asegurado que todo lo que se dice sobre él son «falsedades». Negó que se reuniera con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, para hablar del rescate de Plus Ultra; reivindicó su papel como «mediador» para liberar a «cientos» de presos políticos en Venezuela; reconoció que cobró unos 70.000 euros brutos al año de Análisis Relevante; que enchufó a sus hijas exigiendo que la agencia de estas se encargara de las tareas de «comunicación y apoyo»; y, por último, que es autónomo y «nunca ha tenido ninguna sociedad en ningún sitio del mundo».

Sin embargo, el socialista perdió la compostura cuando la senadora María Martínez Caballero (UPN) le mostró la foto de su encuentro con el detenido por el caso Plus Ultra, Julio Martínez, 72 horas antes de su detención.

Pese a que empezó «agradeciendo» la pregunta, el tono, los gestos y el nerviosismo fueron aumentando a medida que desarrollaba su respuesta.

«Muchas gracias por sacar el tema. En efecto, estuve corriendo el día 8 de diciembre con Julio Martínez, como hacía con cierta frecuencia, en la zona de siempre y, a raíz de ahí, se produjo una información tres días después de su detención absolutamente perversa, falsa, indignante, vergonzosa. No, no, espere. Voy a detallar, porque me ha sacado la foto, que motiva la petición de esta comparecencia. El señor Feijóo dio casi por buena la noticia de que yo estaba clandestinamente corriendo, que me habían entregado papeles, que yo estaba con un móvil prepago y que casi había dado un chivatazo alertando de la posible detención. Es totalmente falso. Corrimos ese día como todos los días. Tengo aquí el registro —si se quiere— de mi carrera. De 9 a 10, 8 kilómetros exactos a un ritmo de 5:59. A mí el señor Julio Martínez no me dio ningún papel, eso es falso, de toda falsedad. En mi vida he visto ni he tenido un móvil prepago. No sé lo que es. Y ya lo último es que iba con mocasines. Iba con unas zapatillas “runner”, marca On. Esa zona tiene cobertura».

Finalmente, aseguró que la información ha sido un «montaje burdo» para hacer parecer que dio información privilegiada al empresario sobre su posible detención.