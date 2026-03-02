Zapatero viajó con urgencia a Arabia Saudí tras enterarse de que la Policía también investigaba allí el dinero de Plus Ultra

José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo un viaje relámpago a Arabia Saudí solo cuatro días después de que la cúpula de la aerolínea Plus Ultra fuera arrestada por la Policía Nacional.

El expresidente aterrizó en Riad el 15 de diciembre y se marchó al día siguiente, el 16, en un desplazamiento que no superó las 24 horas y que coincide con una de las investigaciones abiertas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre transferencias internacionales que se realizaron tras el rescate de 53 millones de euros otorgado a la aerolínea hispanovenezolana.

Este viaje tuvo lugar después de que Zapatero se enterara de que los investigadores habían detectado en ese país transferencias relacionadas con la operación.

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado una «ofensiva parlamentaria para acorralar a Zapatero y que no pueda esconder la verdad de sus ‘negocietes’» mediante la solicitud de documentación en una ampliación del plan de trabajo de la Comisión de Investigación del caso PSOE.

En esa ofensiva, el Grupo Popular en la Cámara Alta ha reclamado al expresidente que entregue al Senado sus últimas declaraciones de IRPF y sus declaraciones de bienes, así como otras comunicaciones relevantes.

El Debate presenta hoy en exclusiva las imágenes que confirman su presencia en el país árabe, información revelada por el periodista Alejandro Entrambasaguas, quien ha venido destapando diversas piezas dentro de esta trama de corrupción.

La visita del expresidente se sitúa en un contexto donde la UDEF examina movimientos bancarios identificados en varios países, siendo Arabia Saudí uno de los lugares donde se han encontrado operaciones bajo investigación. Los agentes intentan rastrear el circuito financiero del dinero para determinar si parte de los fondos públicos destinados a la aerolínea fue desviada mediante estructuras en el extranjero con el objetivo de dificultar su trazabilidad.

Zapatero optó por volar en un avión comercial en primera clase, llevando solo una mochila y acompañado por tres escoltas con equipaje ligero.

Su atuendo era informal: pantalones vaqueros, zapatillas deportivas oscuras y chaqueta. La cronología es particularmente reveladora: el 8 de diciembre, Zapatero sostuvo una reunión secreta con el empresario Julio Martínez, contratado por Plus Ultra, en una zona del monte de El Pardo sin cobertura telefónica. Esta cita tuvo lugar 72 horas antes de que la Policía llevara a cabo las detenciones y registros en las oficinas de la aerolínea. Así, se dan cita tres eventos clave: la reunión del día 8, los arrestos del día 11 y su viaje a Arabia Saudí del día 15, todos ellos dentro de una misma semana que ahora está bajo el escrutinio policial.

La arquitectura financiera bajo sospecha

La investigación ha puesto su mirada sobre encuentros realizados en la vivienda de Zapatero en Aravaca, donde según los informes policiales se tomaron decisiones relacionadas con los movimientos financieros vinculados al rescate. En ese hogar se llevaron a cabo reuniones fundamentales entre el expresidente y el empresario posteriormente detenido, donde se definieron estrategias sobre cómo manejar los fondos involucrados, incluyendo su circulación hacia diversos destinos internacionales. Así, la residencia de Zapatero emerge como un escenario clave donde se debatieron las transferencias que ahora investiga la UDEF.

Se ha corroborado que existieron pagos canalizados a través de la empresa Análisis Relevante SL, ascendiendo a 450.000 euros para el expresidente y 198.000 euros para sus hijas bajo conceptos vagos relacionados con asesoramiento profesional. La UDEF está indagando sobre la verdadera naturaleza de estos trabajos y si están conectados con intermediaciones o gestiones vinculadas al rescate. Las hijas del expresidente fueron las únicas conexiones económicas registradas con dicha empresa que recibió pagos provenientes de Plus Ultra, un detalle que despierta dudas sobre lo genuino de estas transacciones. Los investigadores están analizando si estas facturas son parte de un mecanismo destinado a ocultar fondos utilizando a los menores como escudo legal.

Comunicaciones blindadas y rutas sospechosas

Se ha documentado el uso por parte del expresidente de teléfonos móviles prepago, incluidos modelos Nokia 3310, sin acceso a datos ni aplicaciones, empleados para mantener comunicaciones seguras. Este tipo básico de dispositivo complica la reconstrucción del historial completo debido a su limitada capacidad digital. Los investigadores están evaluando si estos teléfonos formaban parte de un sistema diseñado para minimizar las huellas comunicativas. Además, Zapatero utilizó aeronaves pertenecientes a PDVSA para sus viajes a Venezuela, tras haber realizado vuelos comerciales previos hacia República Dominicana. Dos de estas aeronaves fueron bloqueadas por Estados Unidos debido a actividades ilícitas vinculadas al régimen venezolano.

La elección cuidadosa tanto de las rutas como medios para desplazarse es objeto del análisis policial para determinar si hubo una estrategia orientada a evitar controles rutinarios. También surge otro aspecto relevante: Zapatero encargó a Julio Martínez buscar terrenos edificables en España para fines inversores sin que su nombre figurara directamente, lo cual sugiere una posible intención oculta respecto a su patrimonio.

Contactos turbios y mediación cuestionada

Los vínculos entre Zapatero y el régimen chavista han sido objeto constante de análisis crítico. El expresidente ha mantenido relaciones cercanas con el chavismo durante más de diez años bajo la excusa de facilitar liberaciones de presos políticos; una actividad que ha utilizado para reforzar su imagen como mediador internacional. Sin embargo, estas gestiones coinciden temporalmente con su presunta implicación en operaciones financieras poco claras que benefician gobiernos autoritarios. Su rol como intermediario en asuntos venezolanos contrasta notablemente con las investigaciones que lo relacionan con redes dedicadas al blanqueo.

Este lunes Zapatero comparecerá ante el Senado ante la comisión encargada investigar la trama Koldo por solicitud del PP. Se espera que las preguntas giren alrededor de su relación con Plus Ultra, los pagos percibidos y los contactos mantenidos con los empresarios detenidos. Asimismo, desde la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo han manifestado su intención solicitar al departamento de Hacienda las declaraciones del IRPF del expresidente para averiguar si ha recibido pagos provenientes países como Venezuela o si posee cuentas bancarias fuera del país.

Un detalle curioso es que durante su apresurado viaje a Riad, Zapatero solo llevaba consigo una mochila, lo cual podría indicar una falta total planificación previa. Cuando se le preguntó acerca del motivo específico detrás de su visita por parte de los medios presentes, evitó dar explicaciones concretas; este silencio solo alimenta más especulaciones sobre sus verdaderas intenciones durante su estancia en Arabia Saudí.