LA COMUNICADORA DEJÓ PATENTE QUE ANTES QUE PERIODISTA ES UNA RANCIA ACTIVISTA POLÍTICA

Festival de mofas contra el PSOE y Sarah Santaolalla por su acto en Palencia al que solo acuden señoras

Choteo en las redes: "Realizar ese evento en una biblioteca, como que no. Tiene que ser en bares, que es lo que le mola al PSOE"

Sarah Santaolalla durante su performance cervecera con el PSOE.
Archivado en: Partidos Políticos | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Sarah Santaolalla

Esta es la que decía que no tenía vinculación política alguna.

Sarah Santaolalla quedó retratada tras la performance cervecera que se regaló en Palencia bajo las siglas de la formación de Ferraz.

El PSOE de Palencia montó su circo «progresista» con Sarah Santaolalla como estrella invitada en el ciclo ‘Política entre cervezas’: debate informal en un bar, birra en mano y discurso contra la polarización… de la derecha, claro.

El resultado: un ridículo monumental, memes a cascoporro y risas generalizadas en redes por copiar el formato que tanto criticaban cuando lo hacía Ayuso.

Los socialistas palentinos pensaron que era buena idea traer a Sarah Santaolalla, la tertuliana estrella de ‘La Hora de La 1‘ y otros platós progres, para dar un «toque cercano» a su militancia en plena precampaña de las autonómicas de Castilla y León que serán el 15 de marzo de 2026.

El formato elegido: ‘Política entre cervezas’, un coloquio en el Bar Dana con el lema «debate progresista con una cerveza (o lo que quieras) en la mano». Lo que vendieron como «política cercana» se convirtió en un boomerang de proporciones épicas.

La imagen de Santaolalla soltando perlas sobre cómo «recuperar la iniciativa progresista» mientras sostenía su caña desató un festival de mofas en redes sociales y portales críticos con el sanchismo.

El cachondeo en las redes sociales fue de órdago a la grande:

Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

