Festival de mofas contra el PSOE y Sarah Santaolalla por su acto en Palencia al que solo acuden señoras

Sarah Santaolalla durante su performance cervecera con el PSOE.

Esta es la que decía que no tenía vinculación política alguna.

Sarah Santaolalla quedó retratada tras la performance cervecera que se regaló en Palencia bajo las siglas de la formación de Ferraz.

El PSOE de Palencia montó su circo «progresista» con Sarah Santaolalla como estrella invitada en el ciclo ‘Política entre cervezas’: debate informal en un bar, birra en mano y discurso contra la polarización… de la derecha, claro.

El resultado: un ridículo monumental, memes a cascoporro y risas generalizadas en redes por copiar el formato que tanto criticaban cuando lo hacía Ayuso.

Los socialistas palentinos pensaron que era buena idea traer a Sarah Santaolalla, la tertuliana estrella de ‘La Hora de La 1‘ y otros platós progres, para dar un «toque cercano» a su militancia en plena precampaña de las autonómicas de Castilla y León que serán el 15 de marzo de 2026.

El formato elegido: ‘Política entre cervezas’, un coloquio en el Bar Dana con el lema «debate progresista con una cerveza (o lo que quieras) en la mano». Lo que vendieron como «política cercana» se convirtió en un boomerang de proporciones épicas.

La imagen de Santaolalla soltando perlas sobre cómo «recuperar la iniciativa progresista» mientras sostenía su caña desató un festival de mofas en redes sociales y portales críticos con el sanchismo.

El cachondeo en las redes sociales fue de órdago a la grande:

Normal que se llene! Ofrecía cerveza y mamazo gratis a los rojos asistentes! 😂😂😂😂😂 — Dani Dsk (@daniesdsk) February 24, 2026

85 personas… tiene mas de talla de sujetador que gente ha ido… éxito!. Qué mala era @IdiazAyuso por permitir que la gente se relaciones con mientras toma cervezas,eh? pic.twitter.com/StleC6J5vJ — vieja al visillo (@ViejaAlVisillo7) February 24, 2026

Claro, porque realizar ese evento en una biblioteca, como que no.

Tiene que ser en bares, que es lo que le mola al PSOEXX.

Bares, bares de luses y bares variopintos.

Política ciego de cervezas. — Juan (@MyKingdomComes) February 24, 2026

Con este reclamo, como para no llenar el bar.

¡ Hasta un pabellón ! pic.twitter.com/J92dSeZI7W — Jarry, el del surco (@jjarryy) February 24, 2026

Hombre si para atraer gente los llevas a un bar y les das consumición gratis es más fácil «rebosar» un bar con un aforo limitado .

Encima los emborrachas para ver si las ideas socialistas y destructivas cuelan .. — Age Castellano (@angelbboyd) February 24, 2026