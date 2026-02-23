¡El club del esperpento! Pablo Iglesias propone a Sarah Santaolalla como líder única de la izquierda para derrotar a Ayuso en Madrid

Sigue más quemado que la moto de un hippy.

Y es que Pablo Iglesias aún no ha digerido la tremenda derrota en Madrid que le sacó de la política hace cinco años.

El exlíder de Podemos lanzó ahora una propuesta surrealista en plena crisis de la izquierda madrileña: poner al frente a una conocida colaboradora televisiva como candidata unitaria, PSOE incluido, para intentar tumbar a Isabel Díaz Ayuso.

El exvicepresidente segundo del Gobierno, que desde hace tiempo se dedica a lanzar granadas dialécticas desde sus redes y su medio de comunicación, se recreó este pasado fin de semana en la rocambolesca propuesta que se le ocurrió lanzar en el programa ‘Malas Lenguas’ (TVE), presentado por Jesús Cintora.

En un mensaje en X, Iglesias reaccionó al debate abierto por Gabriel Rufián sobre la necesidad de una candidatura unitaria de la izquierda en Madrid para intentar —al menos— plantar cara a la imbatible Isabel Díaz Ayuso en las próximas elecciones autonómicas. Y en lugar de hablar de figuras políticas consolidadas, lanzó la bomba:

Si alguien propusiera a Sarah Santaolalla, y ella quisiera, como candidata de todas las izquierdas (PSOE incluido) para enfrentarse a Ayuso en la Comunidad de Madrid, seguramente millares de madrileños se emocionarían y dirían ¡Hacedlo! Yo creo que ganaría sin complicaciones.

Si alguien propusiera a Sarah Santaolalla (y ella quisiera) como candidata de todas las izquierdas (PSOE incluido) para enfrentarse a Ayuso en la Comunidad de Madrid, seguramente millares de madrileños se emocionarían y dirían ¡Hacedlo! ¿Estaría dispuesto el PSOE? 👇 pic.twitter.com/lTD3jxZ0Cu — Pablo Iglesias 🔻{R} (@PabloIglesias) February 20, 2026

En el plató de TVE, el fundador de Podemos se mostró aun más locuaz:

Si alguien propusiera hoy una candidatura en la Comunidad de Madrid para derrotar a Ayuso, encabezada por Sara Santaolalla, yo creo que habría decenas de miles de personas que dirían por Dios sí, que se pongan de acuerdo. El PSOE, Más Madrid, Podemos, todo el mundo, detrás de una figura que yo creo que encarna lo que sienten millones de madrileños que querrían derrotar a Ayuso. ¿Qué podríamos hacer en Madrid para que perdiera Ayuso? Entonces creo que si alguien propusiera a Sarah, a la gente del PSOE eso le encantaría, a los votantes, quiero decir. A los votantes de Más Madrid, a los votantes de Podemos, les podría encantar a todos.

Reclamó confianza ciega de cara a una hipotética candidatura de Santaolalla:

Entonces como pongamos que esto ocurriera y que Sara Santolalla estuviera dispuesta, yo entiendo que ella diga ni hablar, pero si estuviera dispuesta, ¿qué es lo que ocurriría después? Que habría que hacer un trabajo con los partidos políticos que es muy complicado, que no se resuelve en un plató de televisión. La política a veces es como las salchichas. No preguntes lo que ha habido que hacer para ponerte una salchicha en el plato.

Y estuvo convencido de que su propuesta iba a triunfar:

A partir de aquí, yo creo que lo que ha dicho Rufián tiene algunas cosas buenas. Ha conseguido que mucha gente diga yo quiero votar izquierdas. Y esa izquierda que yo quiero votar no tiene que ver con el PSOE. Ha sido capaz además de decir algo que no gusta su partido, en su partido han dicho que no, que no gusta a los partidos independentistas, que ha incomodado enormemente a los partidos de Sumar, que es como aclaro a CIS esto una semana de que nosotros presentemos. Pero eso está bien, está bien incomodar. A partir de ahora, yo creo que está bien llegar a acuerdos. Si cuando Podemos llegó a un acuerdo con Izquierda Unida en Extremadura, le fue muy bien a todo el mundo. Tuvieron el mejor resultado en muchos años en Extremadura. Pero para que esas cosas sean posibles, yo creo que es muy importante respetar que la gente a veces se organiza en partidos, a veces tiene militancias, la gente pide respeto para sus dirigentes, la gente no quiere vetos. Y a lo mejor en un tiempo tenemos a Sarah Santaolalla de candidata, a Rufián presentándose por Madrid, que sabe nadie. Pero tiempo al tiempo.

La propia Santaolalla, a pesar de hacerse la abrumada, no dio carpetazo a la descabellada idea de Pablo Iglesias: